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Mariela Torres CintrónMariela Torres Cintrón
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prima:Veto al Proyecto 253: bloqueo a la dignidad ante una grave enfermedad

La medida buscaba aliviar el sufrimiento en uno de los momentos más vulnerables de una persona, destaca Mariela Torres

19 de octubre de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Aunque los cuidados paliativos y de hospicio comparten la meta de aliviar el sufrimiento, intervienen en momentos distintos, destaca Mariela Torres. (Shutterstock)

Una enfermedad grave cambia la vida del paciente y de toda su familia. En Puerto Rico, esta realidad afecta a una proporción creciente de nuestra sociedad: según datos del Censo y del Departamento de Salud, más del 26% de la población supera los 65 años, lo que se acompaña de una alta prevalencia de condiciones crónicas y de cáncer. Al dolor y a la incertidumbre se suman decisiones difíciles y barreras de acceso. En ese momento de vulnerabilidad, recibir cuidados paliativos o de hospicio no es un lujo, sino una necesidad esencial de atención digna. Sin embargo, el reciente veto ejecutivo al Proyecto de la Cámara 253 cierra la puerta a la garantía legal de estos servicios para miles de familias puertorriqueñas.

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ACERCA DEL AUTOR
Mariela Torres Cintrón

Mariela Torres Cintrón

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Catedrática Auxiliar en la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
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