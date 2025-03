Mi amigo Héctor me comentó emocionado que iría a Europa en crucero , con toda la familia, aprovechando una superoferta que compró de inmediato para no perderla, “hasta sin consultar con mi esposa”.

Por ejemplo, el boleto aéreo, ya debió estar comprado. ¿Quizás podría ser más barato a última hora? Tal vez, pero el riesgo es real de que sea más costoso a medida que se acerca la fecha. La logística no es fácil, y tiene que evaluar si quiere ir a Londres y regresar por Génova a Estados Unidos (que no tiene abundantes opciones de vuelos), así como el costo. Típicamente, los vuelos más económicos son los de ida y vuelta a un mismo destino. Y si quisiera hacer su vuelo de regreso también desde Londres, y como dijo, no quiere avión desde Génova, sino tren, no es imposible, pero tiene que coordinar la hora de llegada del crucero, los horarios del tren y quedarse al menos una noche adicional en Londres.