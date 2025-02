Por más conversadores y amables que resultan, todos parecen haberse puesto de acuerdo para contestar esas preguntas. “Nos encanta San Juan, en el futuro podríamos considerarlo”, o “ya tenemos un barco desde allá. Vamos a evaluar el resultado”. Punto. De ahí no sale el libreto, y eso lo he escuchado por muchos años.

Atractivo no es solo que la isla sea bonita y tenga suficientes opciones para el turista. También sabemos que las tiene, al igual que el acceso aéreo que ha mejorado en los últimos años. Tiene que tener un programa bien coordinado para que una vez que lleguen esos turistas, todo fluya, desde el recibimiento en el aeropuerto, buenos medios de transporte y excursiones suficientes y bien coordinadas. Es decir, un plan estratégico perfectamente delineado. ¡A las líneas de crucero no les gustan las improvisaciones!

Sin embargo, tan reciente como entre diciembre y hasta la fecha, el gigantesco barco Symphony of the Seas, de la clase Oasis de Royal Caribbean, ha tenido que cancelar sus paradas en San Juan, afectando no solo a los comerciantes del área, sino también a la empresa de cruceros, a los pasajeros y a la imagen de la isla. Por si no lo sabía, Royal Caribbean International es una de las empresas más importantes del mundo, y el conglomerado es dueño de Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea.