Vocación de engaño en la campaña plebiscitaria

Con lo que les voy a contar, pregúntense a cuántas otras mentiras y engaños los deben estar sometiendo los del Sí. Esta gente ha hecho circular una cita mía de enero de este año donde digo que el plebiscito es uno de Estadidad o Independencia. Lo hacen con el objetivo de alejar a algunos estadolibristas de la opción del No. Es una movida inescrupulosa pues en la cita me estaba refiriendo a la versión original del proyecto de plebiscito, no al que legislaron luego.

El Proyecto del Senado 1467 como fue presentado el 9 de enero de 2020 decía que el voto por el No significaría que: “Rechazo la unión permanente con la Estadidad y reclamo que el gobierno federal reconozca inmediatamente la soberanía de Puerto Rico separada de Estados Unidos de América con un Tratado de Independencia en Libre Asociación o con la Independencia Total”.

Decía que de ganar el No, la gobernadora tenía que crear una comisión de transición a la independencia integrada por siete miembros recomendados por el representante principal de la opción del No. Esta comisión tendría la tarea de redactar en 30 días un Plan de Transición que la gobernadora entonces entregaría a los líderes políticos de ambos partidos en el Congreso y al presidente de Estados Unidos “con el propósito de establecer los procesos de transición con la urgencia que la reclaman los ciudadanos de Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

Porque así leía el proyecto de ley, dos semanas más tarde publiqué una columna en este mismo espacio donde dije lo que ahora están tirando por ahí: “Aunque lo pintan como un plebiscito de ‘Estadidad Sí o No’. En realidad es de ‘Estadidad o Independencia’”. Lo dije porque así era.

Luego de publicadas esas palabras, el Senado enmendó el proyecto y removió todo el lenguaje que le daba un significado y consecuencia de independencia al voto por el No. Según se aprobó cuatro meses después de mi columna, el 16 de mayo de 2020 (como Ley núm. 51, pues además son supersticiosos) un voto por el No es, legalmente hablando, únicamente un voto en contra de la estadidad. No es un voto por la independencia.

Ahora tomemos todos un quiz de ética y moral para ver dónde nos ubicamos como ciudadanos. ¿Considera usted honesto usar una cita que se refiere a un texto antes de que fuera enmendado, queriendo dar la impresión de que se está refiriendo al texto según fue posteriormente modificado? Para la inmensa mayoría la respuesta es, por supuesto, que no.

Pero como cuestión ética y moral, no basta con dar la respuesta correcta. Se requiere también acción de repudio. De rechazo a los que no creen que la honestidad sea relevante en la política.

El tomar una cita mía y sacarla completamente fuera de contexto puede parecer algo inconsecuente. Ciertamente no tengo el peso político como para que un comentario mío altere el cauce de una votación. Pero el caso mío es solo un ejemplo entre tantos.

PUBLICIDAD

Para el plebiscito de 2017 pretendían poner en la papeleta que solo la estadidad garantizaba la ciudadanía americana. Tuvo entonces que intervenir el Departamento de Justicia federal y exigirles que eliminaran esa referencia porque era falsa ya que el Estado Libre Asociado también la garantiza. Para este plebiscito han puesto que este es “el mismo mecanismo de votación final” utilizado por Alaska y Hawaii para hacerse estados. A eso le salió al paso nuevamente el Departamento de Justicia federal señalando que es falso y advirtiendo que el camino es uno largo e incierto.

Tienen una vocación de engaño que nos debemos como pueblo la tarea de derrotar.