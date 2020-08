Volver a Verne

A la Avenida Santa Juanita en Bayamón no le falta ni le sobra una reja. Transitar por su santo asfalto es como visitar un museo de antiguos encierros y cuarentenas enmarcadas. Casi todos los negocios que la pueblan fueron alguna vez casas de urbanizaciones abiertas que cicatrizaron a fuerza de una libertad a la parrilla. No hay panadería, gomera, iglesia, salón de belleza, funeraria, restaurante chino o de pollo asado, oficina de médico o de abogado que no guarde en sus fachadas ventanas, marquesinas o balcones musicalizados por un pentagrama de barrotes de hierro o de aluminio. Facsímil razonable de la época ilustrada del escalamiento, la Avenida Santa Juanita es una mezcla del sueño de cualquier herrero medieval y el recuerdo de esa modernidad decimonónica típica de las novelas de Julio Verne.

Algunas casas que se han resistido al horóscopo económico ostentan, con honor, la pintura negra del enrejado de hierro repujado en clave de sol. Aunque la mascarilla de pandemia casi nos ha quitado el olfato, aún es fácil distinguir, entre el humo de los carros, la metalurgia espiritual y el alegre vaho del tétano. ¡Que tire la primera piedra quien no raspó, pintó o adornó las rejas con lucecitas de Navidad! ¿Quién no se sentía seguro cuando un familiar nos tapaba los ojos para evitar la ceguera por la chispa del soldador? Puede que de ahí venga nuestro gusto ejemplar por la reclusión tropical: la sopa de fideos de la seguridad nacional cocinada con soplete. Gruesas como barras de chocolate Cortés o finitas como el Kit-Kat, las rejas de la Avenida Santa Juanita, y de similares prosas municipales, recuerdan ese monstruo mecánico que navega las profundidades de “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

PUBLICIDAD

Si al Capitán Nemo le hubiera tocado vivir en la Avenida Santa Juanita no dudaría en usar todo ese metal para construir otra cárcel domiciliaria como la del “Nautilus”. Utopía portátil y tramposa, el Capitán diseñó aquel submarino para salvarse de la humanidad. Como las empresas privadas, Nemo se reserva el derecho de admisión y promulga decretos de camarote. Ni corsario ni pirata, el líder de los bosques marinos cree que en el mar se está a salvo de toda dictadura terrenal y, por eso, solo ataca cuando lo atacan. Vive del oro de los galeones hundidos. Financia rebeliones a favor de los pueblos que luchan contra la opresión de los imperios. Colecciona arte y retratos de los antirracistas más famosos de la época. Exhibe una envidiable biblioteca de doce mil libros. Se alimenta de algas y rebaños marinos, y tiene prisioneros bonachones a los que no les niega el escape. Así también es nuestro útero citadino: como coral de arrecife urbano, somos los felices prisioneros del Capitán Nemo.

Por suerte, Julio Verne cuestiona el revanchismo de Nemo con la visita de Pierre Aronnax y el temerario arponero Ned Land. El Capitán escucha y dialoga, pero se ahorra la historia de su odio social. Eso no lo libra de ser autoritario y cariñoso, cortés y chovinista, como esos anónimos dictadores vecinales que resuelven la impunidad del mundo enviando a todos a la penitenciaría. El diálogo convierte a los protagonistas de la novela en turistas de la maravilla carcelaria. Sin embargo, cada vez que el Capitán Nemo está por convencer a sus invitados, el accidente marino revuelve las algas argumentales: pulpos gigantes, tiburones, cachalotes, trampas de hielo glacial, cuevas, trincheras y volcanes submarinos desafían la alegoría del afortunado calabozo. No falseaba George Perec cuando pedía volver a Verne para fundar la antropología mínima del hormigón. ¿Quién en su sano juicio no se ha enverjado por un ataque de resentimiento social? ¿Quién no le ha pedido al soldador que fije en nuestro ceño rejado la frase latina grabada en los utensilios domésticos del Capitán Nemo: “Mobilis in mobili”?

PUBLICIDAD

Ni la Avenida Santa Juanita ni la alcaldía novelesca de Julio Verne han resuelto nuestra fascinación por la clausura. Lo cierto es que no hay que detenerse en las veinte mil leguas de semáforos de Bayamón para constatar que la publicidad del “Quédate en tu casa” es más vieja que las cuarentenas de esta pandemia. Pasamos de los soles truncos al talego que protege del robo hasta el aire acondicionado de caja. Nadie niega que el rejón ventanal fue nuestra primera tormentera y también la vía franca para fraguar urbanizaciones cerradas, orquestas de alarmas, perros bravos, ordenanzas municipales, políticas de mano dura, histerias por catarros familiares, y anuncios de navajas cortantes en las verjas. Así han pasado largas décadas de laxitud hacia la mínima crítica a la razón de encierro. Pero la reja no quita que se nos vea la raja, y el resultado es una hermosa y horrible arqueología urbana: una democracia que aún se jacta de sus políticas de cárcel preventiva. Entre la moda de las novelas de pestes y pandemias, el privilegio colegial y el desdén pedagógico por los clásicos, solicito que se eleve a rango constitucional el libre acceso a cualquier avenida con tal de volver a Verne.