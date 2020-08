Votación lacerada de forma irreparable

El derecho fundamental al voto fue gravemente lesionado en el evento de primarias celebrado el domingo. Este daño ya es irreparable. No hace falta un tribunal que lo declare, aunque posiblemente sea necesario que así suceda para aminorar el daño sufrido por los votantes que participaron en el evento.

Al menos desde 1952, nunca había ocurrido una violación de esta magnitud a este derecho. Posiblemente, esta intervención judicial plena se evitaría si hubiese ocurrido un acuerdo de los partidos participantes, dentro de los márgenes que permite la Constitución, el Código Electoral y la reglamentación del proceso de primarias. Por supuesto: tendría que contar con la anuencia de la votante que ha demandado y cuya vista judicial se celebrará al momento de publicarse esta líneas.

No estoy seguro de que este acuerdo sea posible entre los partidos y los reclamantes ante el tribunal. Después de todo, el gobierno de turno tiene una definición operacional muy peculiar e incorrecta del significado de "consenso" y "dar la palabra". Solo basta recordar lo ocurrido con el nuevo Código Civil y el nuevo Código Electoral.

Mucho me temo, o quizás, mucho quisiera, que fuera la rama judicial la que fuese capaz de diseñar este remedio. Los posibles remedios adecuados han sido propuestos en la opinión pública y en los procesos judiciales ya interpelados. En un extremo, declarar nulo el proceso ya ocurrido y comenzar uno de novo. En el otro, allí donde no llegaron las papeletas o donde no se pudo comenzar el proceso, “continuarlo” en una fecha posterior el próximo domingo, o antes, si las condiciones materiales y administrativas lo permiten.

La alternativa jurídica/constitucional correcta sería que se convocara la asamblea legislativa para que ofrezca un remedio a esta situación. Creo que ello tampoco sucederá. Esta vez sí se requeriría una solución legislativa rápida y eficiente. Lo primero podría suceder si hubiese voluntad política. Eso no necesariamente implica que sea eficiente en vista del canibalismo político en que se encuentra el partido que gobierna. Tampoco lo garantizaría, en esta ocasión, aunque sería deseable, el verdadero consenso legislativo. Basta repasar lo sucedido con la propuesta enmienda abortada, súbita y objeto de las pasiones del momento, relacionada con la protección constitucional a las pensiones públicas. Por suerte, aunque aprobada por todos los partidos representados en el Senado de Puerto Rico, creaba un nefasto precedente sobre la forma en que no se debe enmendar una constitución.

El asunto terminará en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ya se ha acogido la certificación intra-jurisdiccional. Al menos, para lo relacionado a los votos ya emitidos, habrá un remedio judicial. No está claro lo que sucederá con la decisión de “continuar”, re-iniciar o nulificar el proceso electoral ya efectuado tal como solicita la votante Carmen Quiñones representada judicialmente por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). El tribunal parece haber decidido atender el asunto de forma fragmentada para ir desenredando la madeja jurídica que se le presentará.

En cualquier caso, ya los votos emitidos o por emitirse no serán votos “iguales” según demanda la Constitución. La voluntad de los electores de los partidos que participan de primarias, posiblemente se ha tornado tan fluida como la situación misma que enfrentamos. Y con razón, el domingo mismo se reinició la campaña de primarias. En este sentido, el o la próxima gobernante, asumirá su menguado poder con un asterisco.

Con independencia del remedio que ofrezca la rama judicial, la laceración al derecho al voto es incorregible. Solo queda mitigar el daño. Ojalá sirva de lección a los que también a los que laceraron una de los pocas procesos públicos que, aunque en lo mínimo, estaba al servicio del interés público.