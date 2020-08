Votar a pesar del desencanto

Hace unos días ayudaba a una señora de un sector santurcino a llenar un formulario gubernamental. “Raza”, indicaba el cuestionario, seguido de la lista que requería la selección de una o más alternativas: negro, blanco, indígena de las Américas…entre otras. La señora y su compañero del sexo opuesto, ambos sesentones y de piel trigueña, residen en un complejo de vivienda pública por el que no pagan renta. “Léemelo otra vez”, me pidió la señora mientras enseñaba una dentadura escasa detrás de su sonrisa tímida. Repetí con la mayor suavidad posible. Intuí una vulnerabilidad dolorosa. “Pues… no sé…” Se miró los brazos, miró a su compañero, me buscó con la mirada atemorizada y respondió en voz baja: “¿Me va a hacer daño?”

¿Insólito? Quizá. Pero real.

La señora, a la que llamaré Josefina, es una puertorriqueña de tantas. Inmersa en un ciclo de pobreza que parece no tener remedio, presumo que ha sido víctima de las carencias básicas que habló el teórico Abraham Maslow: alimento, albergue, salud y seguridad. De acuerdo al psicólogo estadounidense, el individuo no podrá aspirar a satisfacer otras necesidades de índole afectivas, educativas, de afiliación comunitaria o espirituales, en fin, de autorealización personal, hasta tanto se satisfagan las necesidades físicas elementales.

Existen muchas más Josefinas de lo que imaginamos. Las estadísticas confirman que, en nuestro país, las mujeres encabezan los índices de pobreza en comparación con los hombres. Sobre todo las más jóvenes. Para la población entre 18 y 24 años, el 55% de las mujeres se encontraba bajo los niveles de estrechez económica. En aquellas familias en las que la mujer es jefa del hogar, los niveles de indigencia alcanzaban el 60%. Las cifras resultan más preocupantes aún. El “Informe sobre desarrollo humano en Puerto Rico 2016” que publicó el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, reveló que el 62% de los niños menores de cinco años que residían en Puerto Rico, vivían (viven) en condiciones de miseria. Esta cifra alcanza un alarmante 82% en el pueblo de Maricao.

Es de todos conocidos que a partir del 2006 la isla comenzó a experimentar una recesión económica, y que los fenómenos atmosféricos de los últimos tres años exacerbaron las penurias de un número aún mayor de puertorriqueños. Solo basta dar un recorrido por las barriadas pobres del área metropolitana o por los campos de nuestra isla, desnudos por el paso de los huracanes Irma y María. Como reza el título de una novela puertorriqueña, “allá abajo vive gente”. Viven en casas destartaladas, rodeadas de escombros y suciedad, con pisos de tierra, expuestas a peligros ambientales. Vive gente con hambre. Con miedo a la marginación que los deshumaniza. Y, en pleno siglo XXI, miedo al discrimen racial. Sí, a ser negros y negras.

En el año 2020 se dispararon las tasas de desempleo --altas de por sí-- y los bajos índices de participación laboral. Sabemos que la situación de insuficiencia se ha intensificado gracias a la pandemia, responsable de desencadenar una sensación de ahogo y desesperanza entre tantos puertorriqueños. Las mujeres y los niños persisten en la vergonzosa delantera de la inopia.

Las primarias que culminaron este domingo revelaron nuevos nombres de líderes en el sector gubernamental, mujeres y jóvenes incluidas. Por probabilidad, habrá entre ellas quienes han experimentado pobreza, discrimen y marginación. Les espera el desafío de romper una larga y dolorosa cadena. De impulsar proyectos que protejan la integridad del sector femenino, que formulen un sistema de educación relevante, que inviertan en nuestra universidad, que eleven la calidad de vida de los niños, que promuevan un sistema de ética que beneficie a todos, a todas y a todes, para ser inclusivos. ¿Utópico? La gente que salió a votar evidencia que, a pesar del desencanto, aún existen Josefinas que creen.