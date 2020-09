Votar por la decencia y la empatía

Hace tres años, llegué a Puerto Rico, justo cinco días después de que el huracán María impactó el país. La isla fue diezmada, gran parte de su infraestructura quedó reducida a escombros por la tormenta y la cifra de muertos eventualmente se acercó a los 3,000. El 21 de septiembre de 2017, Donald Trump dijo a los periodistas que la mayoría de la isla estaba “destruida”. Luego, se fue a su club de golf en Nueva Jersey durante el fin de semana.

Aterricé en San Juan el mismo día que llegaron los primeros funcionarios de Estados Unidos a inspeccionar los daños. Algunas ciudades tenían entre el 80 y el 90% de sus edificios destruidos y solo el 15% de los hospitales de la isla estaban abiertos, con cirujanos en muchos casos operando con la luz de sus teléfonos celulares, pero la Isla del encanto ya estaba comenzando a unirse.

Los dueños de restaurantes y los chefs juntaron ingredientes e hicieron lo que nuestra profesión sabe hacer mejor: comenzamos a cocinar nutritivos calderos de sancocho y humeantes bandejas de pastelón de carne para servir a los vecinos hambrientos que hacían fila en las calles. El verdadero carácter se revela en momentos de crisis y la comunidad puertorriqueña demostró ser fuerte, resistente y valiente. Cuando la Administración Trump abandonó a sus propios ciudadanos, los puertorriqueños alimentaron a los puertorriqueños.

El presidente Trump no llegó hasta el 3 de octubre, casi dos semanas después del huracán. Utilizó su visita para desinformar al público sobre la realidad del daño y la insuficiencia de su respuesta. Mientras los puertorriqueños pasaban hambre, sed y literalmente morían impotentes mientras los apagones eléctricos causaban insuficiencia renal y cardíaca, Trump arrojó rollos de papel toalla a la multitud como premios en una feria, y calificó su respuesta como “A +” y “un éxito que no se valora”. A medida que aumentaba el número de muertos debido a la inacción del gobierno federal, afirmó que todo era una conspiración diseñada para hacerlo quedar mal.

La indefendible negligencia de la Administración Trump después del huracán María fue un preludio de lo que hemos visto durante esta pandemia. En este aniversario de mi llegada para ofrecer comidas calientes al pueblo de Puerto Rico, Estados Unidos está en otra crisis. Con un desempleo más alto de lo que ha sido en 90 años, la gente está luchando por mantener a sus familias. Más de 14 millones de niños pasan hambre cada semana. Una vez más, vemos a los estadounidenses unirse para ayudarse unos a otros, pero el problema es demasiado grande para que los propietarios de los restaurantes locales, las despensas de alimentos y las iglesias lo resuelvan solos. Estamos en medio de una verdadera emergencia alimentaria.

En los últimos seis meses, hemos sido testigos de una de las abdicaciones de liderazgo más sorprendentes y letales que se pueda imaginar. En un momento en que necesitábamos un plan nacional, no lo teníamos. Cuando necesitábamos que alguien nos hablara de forma honesta y directa, obtuvimos desinformación deliberada. Cuando necesitábamos que alguien se preocupara más por nosotros que por él mismo, obtuvimos exactamente lo contrario. Y cuando tienes un presidente al que no le importa y que no puede hacer el trabajo, nuestros compatriotas pierden la vida.

Ya sea un huracán o esta pandemia, no elegimos qué crisis puede ocurrir. Pero elegimos a los líderes que responden. En Donald Trump, tenemos a un ocupante de la Oficina Oval incapaz de liderazgo, cuyo frágil ego hizo que retuviera la ayuda federal para la recuperación tras el huracán, lo que resultó en recortes en los cupones de alimentos para 1.3 millones de residentes hambrientos de Puerto Rico.

Es fácil imaginar cómo Joe Biden habría respondido de manera diferente. Ha vivido una vida guiada por la empatía y ha inspirado a otros a hacer lo mismo. Cree en devolver al pueblo estadounidense la oportunidad de mantener a sus familias. No solo porque hay dignidad en eso, sino equidad.

Como presidente, Joe Biden derribará las barreras económicas que mantienen a las familias hambrientas, protegerá a los trabajadores esenciales que recogen nuestros alimentos y abastecen los estantes de los supermercados, e invertirá en un sistema alimentario más sostenible. La creación de mejores políticas para combatir el hambre conduce al crecimiento del empleo, mejores resultados educativos y una mayor movilidad económica. Si bien las comunidades sólidas generan resiliencia, también lo hace la política pública. El plan de Biden-Harris para la recuperación de Puerto Rico, al igual que su plan para todo Estados Unidos, restaurará la promesa de oportunidad sobre la que se fundó nuestro gran país.

Tres años después del huracán María y mientras se envían las papeletas en Florida, el último intento de Trump para atraer a los votantes puertorriqueños es demasiado poco y demasiado tarde. No necesitan mirar más allá de los esfuerzos continuos de la administración para quitarle los beneficios de SNAP y el cuidado de salud asequible a una isla en duelo para ver que el daño de Trump ya está hecho. Este otoño, votemos por la decencia y la empatía, por un mejor mañana, por un presidente capaz de liderar y que escuche a los expertos para mantener seguros a nuestros seres queridos. Ese es Joe Biden.