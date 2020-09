Ya es hora de actuar contra el “mansplaining”

Microagresiones y micromachismo son términos que no escuchamos con la frecuencia que deberíamos. Lo digo porque recogen actitudes y conductas que, aunque en muchas ocasiones las pasamos por alto, no se deberían dar ni permitir que se den.

Recientemente se dio un incidente con una analista deportiva y su compañero en un programa radial, en el que ella se vio imposibilitada de expresar su opinión por las constantes interrupciones y tono de voz agresivo por parte de él. Gracias al artículo en El Nuevo Día de Shakira Vargas Rodríguez, del 6 de septiembre, en el que entrevista a la doctora Kalitza Baerga Santini, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, aprendí que a esta conducta se le conoce como “mansplaining” o “macho-interrupción”.

Lamentablemente, hoy en el 2020, todavía la cultura puertorriqueña se puede describir como una machista y patriarcal. Digo lamentablemente y todavía porque, de acuerdo a mi experiencia, hoy es menos machista que cuando era joven, pero sigue siéndolo. Puedo comparar las actitudes de muchos hombres, y de mujeres también, que hoy son cincuentones, cuando eran jóvenes, con las de muchos jóvenes adultos de hoy.

Solo por dar un ejemplo, ¿cuántas de las cincuentonas como yo, que fueron mamás hace 20 o 30 años atrás, recuerdan a los papás de sus hijos cambiando pañales? Confieso que yo no. Sin embargo, me da tanta alegría y esperanza ver a muchos papás jóvenes asumiendo su responsabilidad con sus hijos. El cambiar pañales o dar comida, entre otras conductas, no las llevan a cabo en respuesta a que tienen que “ayudar a mamá” y sí en respuesta a lo que es su responsabilidad.

Regresando al incidente del “mansplaining”, la doctora Baerga explica que ocurre cuando el hombre explica de forma condescendiente, sin que la mujer pregunte o muestre desconocimiento sobre el tema. De esta conducta, dos cosas me preocupan mucho. Una es el que es una muestra clara del problema más grande de intentar acallar la voz de la mujer en la sociedad. Y segundo, que como microagresión se da a menudo y muchos hombres lo hacen sin darse cuenta porque ellos, y muchas de nosotras, la aceptamos como normal, provocando que muchas nos quedemos calladas.

El acallar la voz de la mujer no es opción y cada intento debe recibir el rechazo contundente de cada uno y una de nosotras. Pero, el que la conducta se lleve a cabo porque se convirtió en “normal” no la hace correcta. Igual exige todo nuestro rechazo.

En la cultura machista y patriarcal la voz y voluntad del hombre tienen mayor peso que la de la mujer. En la cultura de justicia y equidad, ambas tienen el mismo valor.

En fin, el “mansplaining” es solo una expresión de la violencia contra la mujer y, como tal, exige nuestro total rechazo.

Y, a pesar de que sé que nos estamos moviendo hacia que Puerto Rico deje de ser una sociedad machista y patriarcal para ser una de justicia y equidad, nos falta mucho. Para llegar tenemos que, hombres y mujeres, unirnos. Como he dicho en mis intervenciones anteriormente, a ti hombre, no actúes de esa forma, ni permitas que otros frente a ti lo hagan. A ti mujer, exigir respeto no equivale a ser agresiva; equivale a exigir lo que es tuyo. Ambos, hombres como mujeres, tenemos que estar más alertas y, al detectar esta u otra microagresión o agresión contra la mujer, levantar la voz para denunciarla y exigir justicia y equidad. Sé que la mayor parte de nosotros aspiramos a ese Puerto Rico de justicia y equidad. Pues, dejemos de hablar. Ya es hora de actuar. ¿Te unes?