En la soledad

Hace poco más de cuatro años, después de ponderar muchas variantes, me lancé a trabajar por mi cuenta. Fueron muchos los ajustes que llegaron al dar este paso, unos más complejos de asimilar que otros. Horas de trabajo y empeño, poco a poco, me han ayudado a abrirme camino. No ha sido fácil. He logrado manejar la impotencia, la frustración, el engaño y hasta la decepción que muchas veces me ha golpeado. En cambio, en retrospectiva, puedo decir que lo más espinoso es la cantidad de horas, días que transcurren en soledad.