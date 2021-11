Entre el miedo y la libertad

Por años coqueteaste con la idea. No obstante, no te decidías a lanzarte a la aventura. Siempre había algo que resolver antes de dar el paso. Así fue pasando el tiempo y cuando abriste los ojos pensaste, “ya para qué… a estas alturas del juego”. Pero, como en el panorama de la vida muchas veces las cosas salen como les da la gana a ellas y no como uno quiere, una mañana te topas con que aquello que tu mente había almacenado en la trastienda ahora es realidad.