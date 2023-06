¿Quién puede culpar a Messi por querer ser feliz?

Dos años después de su partida, todavía no entiendo cómo el FC Barcelona gestionó tan mal la salida de Leo Messi y cómo manejó igual o peor un posible regreso suyo este año para despedirse del club de su vida y de la afición de sus amores.

El futbolista argentino no quería dejar el equipo de la Liga Española de Fútbol en el verano de 2021. Ha dicho que pasó dos años de infelicidad en París, ciudad a la que llegó como jugador del PSG tras el episodio de su abrupta y tumultuosa salida del equipo culé. Lo sucedido fue algo así como si un buen día el argentino hubiera llegado de vacaciones a su casa (el Camp Nou) y, al abrir la puerta, le hubieran dicho que tenía que irse, que ya no podía quedarse allí y que su casa ya no era su hogar, que buscara otro lugar. Además, no pudo despedirse de las millones de personas (los fanáticos) -de Barcelona y del mundo entero- que cada fin de semana llenaban su ‘hogar’ para verlo deslumbrarlos con su formidable talento. No, tuvo que irse por la puerta de atrás... y casi en silencio.

Pero el “10″ no quería irse de Barcelona, esa es la cuestión. En el verano de 2021, muchas cosas debieron pasar por su mente, pero despedirse de la ciudad y del club al que llegó siendo un niño no era una de ellas. Por mucho dinero que se tenga -y Messi tiene una fortuna importante-, ¿pueden imaginar cuánto duele salir involuntariamente del lugar que amas, ya sea un país, una ciudad, una casa, un trabajo, una escuela, un equipo? A Messi no le quedaron lágrimas. El futbolista había sido el principal activo -deportivo, humano, económico e histórico- del Barcelona en este siglo, siendo un patrimonio del club -y de una ciudad y una región (Cataluña)- en la que no nació, pero se convirtió en leyenda. Sus hijos nacieron en Barcelona y, una vez que se retire, Messi afirma que regresará a vivir a la Ciudad Condal. Más amor y lealtad, imposible.

Y, sin embargo, ahí está el futbolista nacido en Rosario preparándose para pasar un par de temporadas en Estados Unidos, jugando en la MLS para el Inter Miami CF, una franquicia sin historia, en una liga en la que abunda el entusiasmo, pero que aún carece de lo que a Messi le ha sobrado durante toda su carrera: calidad y juego. Messi tenía una oferta tentadora de un equipo de la liga profesional de Arabia Saudita, pero su intención principal era regresar a ‘casa’, al Camp Nou, y vestir la camiseta del equipo blaugrana en el que fue uno de los principales artífices del periodo más importante y exitoso de los más de 100 años de historia del club.

Pero una vez más, el escenario no estaba listo para su regreso. O, de haberse concretado, el propio Messi ha expresado que habría causado un daño colateral en otros compañeros futbolistas que él no estaba dispuesto a asumir, ya que no era su responsabilidad. El jugador no quería condicionar el presente y futuro del club, de sus compañeros y mucho menos el suyo. Solo quería regresar al lugar donde fue feliz y jugar el deporte que ama. Sin embargo, en términos deportivos y administrativos, el FC Barcelona lleva varios años siendo un ejemplo de cómo no gestionar una empresa. Ese ya no es el lugar en el que alcanzó la cima del fútbol, ahora es simplemente una llanura propensa a los incendios, donde reina la improvisación y donde las cuentas no cuadran tan fácilmente.

Entra, entonces, el desembarco en la MLS. No me hago ilusiones de que, mágicamente, Messi subsanará las carencias de la liga profesional de fútbol estadounidense. Pero, sin duda, su mera presencia mejorará muchas cosas. ¿Cómo? Para empezar, tener a Messi en el campo de juego dará a la MLS exposición, atención y prestigio, sobre todo fuera de Estados Unidos. El impacto económico de contar con el argentino en su torneo, quizás el mayor aporte y beneficio que recibirá en el corto plazo la liga que se estrenó en 1996, será inmenso -ya lo está siendo-.

Pero el Messi que llega al Inter Miami de David Beckham y de los adinerados hermanos Jorge y José Mas (hijos de Jorge Mas Canosa, líder fallecido del exilio cubano en el sur de Florida y fundador de la Fundación Nacional Cubano Americana) ya no tiene nada que probar. Lo ganó todo a nivel deportivo, tanto individual como colectivamente (algunos trofeos en múltiples ocasiones): medalla de oro olímpica, Copa América, Champions League, Copa del Rey, Liga de España, Ligue 1 de Francia, Mundial de Clubes, Balones de Oro y la Copa Mundial. Su paso por Estados Unidos no será un trámite, pero sí podría ser el epílogo de su vida como jugador profesional.

Si su llegada a Miami marca el final de su ilustre carrera, que le ha valido el reconocimiento como el “GOAT” (acrónimo en inglés para “Greatest of All Time”), no es un mal lugar para planificar su retiro. Allí vivirá entre latinos, incluida una gran comunidad argentina que lo espera con los brazos abiertos y la garganta lista para gritar su nombre. No tendrá que lidiar con las altas exigencias del fútbol europeo ni con inviernos fríos (aunque sí con la amenaza de huracanes, incluido el ‘ciclón DeSantis’).

¿Quién puede culpar a Messi por querer ser feliz? Yo no. Siendo libre de elegir un proyecto, Messi optó por su familia, primero, y por explorar la MLS, una liga alejada de los focos del mejor fútbol del mundo, pero que le brinda algo que los petrodólares saudíes o un regreso condicionado al Barcelona no pueden ofrecerle: tranquilidad, más tiempo para su familia, menos ruido mediático y, sobre todo, la posibilidad de comenzar a sanar, con un océano de por medio, la herida causada por su traumática salida del Barcelona.

Ahora que vivirá en Miami, solo le deseo una cosa a Messi... bueno, en realidad, dos cosas: que sea feliz y, en segundo lugar, que no se vuelva a encontrar con el chef y dueño de restaurantes Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae. El conocido chef turco casi le arruina la celebración de Argentina después de ganar la Copa del Mundo en diciembre pasado en Catar, con su deseo desenfrenado de llamar la atención y tomarse fotos. Esperemos que ahora, en Miami, no intente hacer lo mismo, con su característica movida de echar sal a las carnes, y termine ‘salándole’ el final de su carrera.