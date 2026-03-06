Opinión
OPINIÓN
Voces Jóvenes
Keishla M. Torres MontalvoKeishla M. Torres Montalvo
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La relevancia de nombrar la diversidad humana

Nombrarnos permite evidenciar que el sistema no funciona de la misma manera para todas las personas, escribe Keishla Torres Montalvo

5 de marzo de 2026 - 7:08 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Nombrarnos permite evidenciar que el sistema no funciona de la misma manera para todas las personas, escribe Keishla Torres Montalvo

En espacios de conversación académicos, profesionales y cotidianos he notado una tendencia creciente a rechazar etiquetas. Algunas personas prefieren no identificarse como hispanas, afrodescendientes, cisgénero, heterosexuales, homosexuales u otras categorías que históricamente nombran la diversidad humana. Un argumento para tales circunstancias suele ser que aspiramos a un mundo donde nadie tenga que etiquetarse para ser reconocido y respetado. Aunque la aspiración es válida, también debemos reconocer el contexto en el que vivimos.

Keishla M. Torres Montalvo

Keishla M. Torres Montalvo

La autora es estudiante del Doctorado en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico.
