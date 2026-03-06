La relevancia de nombrar la diversidad humana
Nombrarnos permite evidenciar que el sistema no funciona de la misma manera para todas las personas, escribe Keishla Torres Montalvo
5 de marzo de 2026 - 7:08 PM
5 de marzo de 2026 - 7:08 PM
En espacios de conversación académicos, profesionales y cotidianos he notado una tendencia creciente a rechazar etiquetas. Algunas personas prefieren no identificarse como hispanas, afrodescendientes, cisgénero, heterosexuales, homosexuales u otras categorías que históricamente nombran la diversidad humana. Un argumento para tales circunstancias suele ser que aspiramos a un mundo donde nadie tenga que etiquetarse para ser reconocido y respetado. Aunque la aspiración es válida, también debemos reconocer el contexto en el que vivimos.
