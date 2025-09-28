Opinión
¡Gracias, Puerto Rico! Juntos construimos 13 años de esperanza

VOCESPR no es solo una organización sin fines de lucro: es un movimiento que nació del amor y la responsabilidad colectiva

28 de septiembre de 2025 - 12:00 AM

Por Lilliam Rodríguez Capó
Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCESPR (Suministrada)

Hoy, al mirar 13 años de historia de VOCESPR, mi palabra más contundente y sincera es: ¡gracias! Gracias a cada colaborador que ha hecho posible este esfuerzo, por creer y confiar en nuestro liderazgo, por unir voluntades, conocimientos y la fuerza de la ciencia en favor de un Puerto Rico más saludable.

Agradezco profundamente a quienes nos acompañan hoy, y también a aquellos que ya no están en este plano terrenal, pero que dejaron huellas imborrables en este camino. Cada paso que damos se sostiene en el legado de su entrega y compromiso.

Extiendo este reconocimiento a nuestras juntas de directores, que han creído firmemente en el modelo multisectorial como vía para alcanzar lo imposible: sentar en la misma mesa al Gobierno, la academia, el sector privado, las comunidades y la sociedad civil, convencidos de que, juntos, podemos lograr lo que nadie logra por separado.

Gracias, Puerto Rico, por haber confiado en nosotros en momentos de crisis, durante el huracán María, los terremotos, las epidemias de influenza y la pandemia global de COVID-19.

VOCESPR no es solo una organización sin fines de lucro: es un movimiento que nació del amor y la responsabilidad colectiva. Este aniversario es un recordatorio de que el futuro lo seguimos construyendo, unidos. A todos los que han sido parte de este viaje: ¡gracias por hacer de la prevención un legado de vida!

Lilliam Rodríguez Capó

CEO y fundadora de

VOCESPR

Junta de Directores

Presidenta: Dra. Concepción Quiñones de Longo

Vicepresidente: Ing. Iván Lugo Montes

Tesorera: Sayra Maldonado

Secretaria: Dra. Elba C. Díaz Toro

Principal oficial y fundadora: Lilliam Rodríguez Capó

Vocales

Lcda. Eileen Ortega

Dra. Yasmin Pedrogo

Dra. Jessica Cabrera

Lcda. Idalia Bonilla

Dra. Carmen Zorrilla

Sylvia Rivera

Dr. Homero Monsanto

Miembros de comités

Dr. Marcos López

Lucy Arce

Asesores

Lcdo. Ricardo L. Torres Muñoz

Dra. Wanda Maldonado

Lcda. Jo Ann Sueiro

Cieni Rodríguez

Administración y Recursos Humanos

Ruthnesy Currás Paniagua, DBA

Finanzas

Wanda Betancourt

Gerentes de proyectos

Jivanny Díaz

Taisha Meléndez

Rebeca Vielma

Rosa Correa

Tags
SuplementoBrandStudio13 Aniversario de VOCESPR
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
