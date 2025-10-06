Apuesta al crecimiento de su gente

En la industria tecnológica, donde el cambio y la evolución son constantes, fomentar la educación y el desarrollo del personal ha sido clave en el éxito de Neptuno.

Departamento de NOC (Network Operations Center) (BrandStudio)

La empresa local de telecomunicaciones tiene una plantilla de 105 empleados, de los cuales un 95 % ha completado el bachillerato. Entre todos, cuentan con más de 300 certificaciones técnicas relacionadas con las tecnologías y regulaciones con las que se trabaja en Neptuno, informó Michelle Mercado, gerente de Recursos Humanos.

Departamento de Provision (BrandStudio)

“Más del 50 % de nuestros empleados que tienen certificaciones o se han especializado en algún tema de la industria, lo ha hecho por iniciativa propia”, sostuvo. “Eso dice mucho de nuestra gente, porque demuestra que tienen un interés genuino en aprender, crecer y desarrollarse”.

Departamento de Radio Frecuencia (BrandStudio)

Este enfoque hacia el desarrollo del personal comienza desde el reclutamiento. “Cuando reclutamos, visualizamos cómo esa persona puede construir una carrera con nosotros”, indicó la gerente de Recursos Humanos. “En nuestras conversaciones para decidir si contratamos a un candidato, vemos cómo podemos desarrollarlo dentro de la compañía a cinco, diez o quince años”.

Departamento de Administración y Finanzas (BrandStudio)

A los miembros del equipo, Neptuno les paga en su totalidad las certificaciones que sean requisito para el puesto, afirmó la ejecutiva. Agregó que, en el caso de las certificaciones que los empleados completan de manera voluntaria, se les reembolsa el 100 % de los costos.

Departamento de Field Services (BrandStudio)

“También hemos tenido programas de capacitación, adiestramiento y desarrollo para que el crecimiento profesional de nuestros empleados sea una posibilidad”, dijo Mercado. Añadió que, cuando un compañero obtiene una nueva certificación, se le reconoce públicamente.

Departamento de Ventas y Mercadeo (BrandStudio)

Además, se elaboran planes de desarrollo para empleados con potencial para ascender o cambiar de puesto y remuneración. El plan puede incluir completar varias certificaciones en un periodo determinado.

Departamento de Manejo de Proyectos (BrandStudio)

“Aunque no esté escrito entre nuestros valores, la educación y el desarrollo se han convertido en parte esencial de nuestra cultura corporativa”, aseguró Mercado. Dijo que los valores que guían la operación diaria de Neptuno son: seguridad, ética, innovación, pasión, confidencialidad e inclusión.

La seguridad del personal es un tema de suma importancia para Neptuno, que como proveedor de internet fijo inalámbrico cuenta con trabajadores que le dan servicio a más de 200 puntos de presencia en torres de comunicación y edificios altos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Asimismo, cuenta con empleados que trabajan en la calle, como electricistas, instaladores y reparadores.

“Dada la naturaleza de nuestro negocio, tenemos muchas posiciones que son de alto riesgo. Así que nosotros, para lograr que todo el mundo asimile, entienda, acepte y viva la parte de seguridad, hacemos campañas de correo electrónico y charlas educativas”, mencionó la ejecutiva.

A su juicio, gran parte del éxito de Neptuno se debe a que se fomenta una comunicación abierta entre el personal y la gerencia, en que cualquier miembro del equipo puede exponer sus ideas o sugerencias verbalmente o por escrito. “Cuando tienes un espacio donde los empleados pueden expresar sus ideas y ven que se les escucha y que las implementamos sin ningún reparo, esto crea un ambiente en el que da gusto trabajar y en el que sienten que son parte de la compañía”, sostuvo.

Esa pasión, compromiso y sentido de pertenencia de la plantilla se evidenció después del paso del huracán María en septiembre de 2017, evento que dejó muchas carreteras intransitables y a toda la isla sin servicio de electricidad y de internet. “El día después del huracán, a las 6:00 a.m., en nuestra oficina había unas 25 personas”, recordó Mercado.

“Hicieron todo lo necesario para que la respuesta de nosotros, como compañía de telecomunicaciones, fuera de las más rápidas”, contó la gerente. De hecho, entre noviembre y diciembre, la empresa ya estaba operando sus sistemas al 100 %.

“El compromiso de los empleados fue lo que logró que esto funcionara, porque muchos tenían razones suficientes para no venir y todo el que pudo llegar, lo hizo”, expresó. De hecho, Pedro Andrés, presidente de Neptuno, resaltó que gracias a ese esfuerzo del personal “pudimos levantar la red en tiempo récord y eso nos ganó clientes”.

Para la ejecutiva, el personal de Neptuno ha sido vital para el éxito de la empresa. “Esto no se ha logrado de un día para otro. Es una compañía que se levantó desde cero, de un sueño de dos personas (los fundadores: Pedro Andrés y José Ralat), que hicieron lo necesario para alcanzarlo y muchos nos hemos unido para lograr esto”, manifestó Mercado. “Decir que hemos sido parte de la historia, nos llena de orgullo”.

El valor de la experiencia

Honrar a quienes cumplen más de 15 años en Neptuno es mucho más que un acto simbólico: es honrar la lealtad, el esfuerzo y el compromiso de colaboradores que han sido parte esencial de su historia y crecimiento.

De izquierda a derecha: Félix Avilés, José Ralat, Juan Pérez, José Valle, Héctor Meléndez, José Cruz, Ángel Quirindongo, Juan C. Rodríguez, Pedro G. Andrés, Alex Rivera, Dharma Laboy y José Rivera. (BrandStudio)

Su dedicación constante no solo fortalece a la organización, sino que también inspira a las nuevas generaciones de empleados a dar lo mejor de sí. Celebrar sus años de servicio es reafirmar que cada logro alcanzado ha sido posible gracias a su entrega, experiencia y pasión.