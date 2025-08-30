Las acciones del plan de trabajo de AGC-PR construyen
Los logros son el resultado del enfoque y compromiso de la Junta de Directores, los comités de trabajo y el personal de AGC-PR con la industria y con Puerto Rico
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
Durante los pasados meses, las acciones de AGC-PR han estado centradas en iniciativas para desarrollar la fuerza trabajadora, procurar procesos ágiles y eficientes en las agencias de gobierno e impulsar un ambiente de negocios competitivo.
Su plan de trabajo, programa de eventos y oferta de servicios nacen del firme compromiso con su misión de atender las necesidades de sus socios, unificando y protegiendo los mejores intereses de la industria de la construcción.
AGC-PR utiliza el liderato que ha construido a través de 61 años de trayectoria para incluir a todos los sectores de la industria y promover el progreso relacionados con los cambios sociales, económicos y tecnológicos.
Estos son algunos momentos destacados:
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
