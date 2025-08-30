Opinión
30 de agosto de 2025
78°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
Senior Residences at Emerald Vista (Res. Gautier Benítez), complejo residencial desarrollado por F&R Construction Group. (Suministrada)

Por más de 50 años, Air Master Group ha sido sinónimo de innovación, seguridad y calidad en la industria de puertas y ventanas en Puerto Rico. Desde el inicio, ha trabajado de la mano con contratistas generales y desarrolladores para transformar hogares, edificios y proyectos comerciales en toda la isla.

En Air Master, comprenden los retos que enfrenta cada obra: cumplir con códigos de construcción vigentes, garantizar seguridad y ofrecer soluciones de alto desempeño. Su marca insignia, Air Master Windows and Doors, ofrece puertas y ventanas certificadas resistentes a impacto, diseñadas para proteger lo que más valoramos. Asimismo, representa con orgullo a ES Windows, líder mundial en sistemas arquitectónicos. Bajo su sombrilla también se encuentran Valcor Architectural Solutions, especializada en aluminio y fachadas, y Cool G, vidrio de alta eficiencia energética. Juntas, estas marcas refuerzan el compromiso de Air Master Group de ofrecer un portafolio completo, certificado y adaptado a las necesidades del mercado local en cumplimiento con el Código de Construcción de Puerto Rico de 2018.

Senior Residences at Emerald Vista (Res. Gautier Benítez), complejo residencial desarrollado por F&R Construction Group.
Senior Residences at Emerald Vista (Res. Gautier Benítez), complejo residencial desarrollado por F&R Construction Group. (Suministrada)

Para Air Master Group, participar en la Convención de Contratistas Generales es una oportunidad para reafirmar la relación que ha cultivado con este sector y seguir colaborando en proyectos que elevan la calidad de vida en Puerto Rico. Por ello, más que suplidores, se catalogan como socios estratégicos y facilitadores en la construcción del futuro.

Asociación de Contratistas Generales
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
