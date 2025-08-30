Air Master Group: aliado en la construcción de Puerto Rico
Más que suplidores, se han convertido en socios estratégicos y facilitadores
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
Por más de 50 años, Air Master Group ha sido sinónimo de innovación, seguridad y calidad en la industria de puertas y ventanas en Puerto Rico. Desde el inicio, ha trabajado de la mano con contratistas generales y desarrolladores para transformar hogares, edificios y proyectos comerciales en toda la isla.
En Air Master, comprenden los retos que enfrenta cada obra: cumplir con códigos de construcción vigentes, garantizar seguridad y ofrecer soluciones de alto desempeño. Su marca insignia, Air Master Windows and Doors, ofrece puertas y ventanas certificadas resistentes a impacto, diseñadas para proteger lo que más valoramos. Asimismo, representa con orgullo a ES Windows, líder mundial en sistemas arquitectónicos. Bajo su sombrilla también se encuentran Valcor Architectural Solutions, especializada en aluminio y fachadas, y Cool G, vidrio de alta eficiencia energética. Juntas, estas marcas refuerzan el compromiso de Air Master Group de ofrecer un portafolio completo, certificado y adaptado a las necesidades del mercado local en cumplimiento con el Código de Construcción de Puerto Rico de 2018.
Para Air Master Group, participar en la Convención de Contratistas Generales es una oportunidad para reafirmar la relación que ha cultivado con este sector y seguir colaborando en proyectos que elevan la calidad de vida en Puerto Rico. Por ello, más que suplidores, se catalogan como socios estratégicos y facilitadores en la construcción del futuro.
