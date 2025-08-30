AGC-PR Workforce Development Foundation (AGC-PR WDF) es una entidad sin fines de lucro creada en 2025 por AGC-PR para impulsar iniciativas para atraer, adiestrar y retener fuerza trabajadora capacitada para llevar a cabo los proyectos que modernizarán y transformarán las instalaciones de infraestructura que sirven al pueblo de Puerto Rico.

¿Qué iniciativas se implementarán a través de AGC-WDF?

Entre las iniciativas principales están:

Crear un programa de aprendizaje registrado (RAP, por sus siglas en inglés) para fomentar la capacitación formal de trabajadores en diferentes oficios basado en las necesidades de la industria.

Liderar esfuerzos para fomentar las carreras en la construcción y aumentar la fuerza laboral atrayendo talento nuevo, desarrollando destrezas y creando las condiciones necesarias para retener el talento.

Promover iniciativas para fomentar la inserción de trabajadores hábiles en la fuerza laboral formal de la construcción.

Identificar y perseguir fondos para apoyar las iniciativas para atraer, adiestrar y retener personal.

¿Cómo funciona el RAP de la construcción?

Los RAP son una herramienta del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos para facilitar que los patronos tomen un rol activo en el desarrollo laboral de sus empleados y capacitación de talento nuevo.

El RAP de la construcción nace de la visión de AGC-PR de asegurar una industria altamente capacitada para construir a Puerto Rico, procurando que sus socios tengan los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la industria y de Puerto Rico.

Como patrocinador del RAP de la construcción, AGC-PR WDF lidera una colaboración multisectorial compuesta por oficinas de WIOA, un programa federal adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico; One Stop Career Center; Workforce Training Academy; y Huertas College.

¿Cuál es el rol de AGC-PR WDF?

Además de desarrollar y mantener la red multisectorial para la operación del programa conforme a los estándares de la industria, AGC-PR WDF ofrece apoyo a sus socios para completar la solicitud de ingreso al programa.

¿Qué beneficios particulares ofrece el RAP que no ofrecen otros programas de aprendizaje?

Bajo la estructura del RAP, ganan tanto trabajadores como patronos.

1. Los trabajadores tienen la oportunidad de:

Desarrollar valiosas destrezas técnicas y habilidades blandas sin costo para ellos.

Obtener una certificación válida a nivel nacional.

Mantener su trabajo a tiempo completo y su ingreso.

Recibir aumentos salariales escalonados a medida que avanzan en el programa.

Impulsar una carrera productiva y exitosa en la construcción.

2. Los patronos:

Asumen un rol activo en el desarrollo y capacitación de la fuerza laboral.

Tienen acceso a un programa de adiestramiento revisado y aprobado por la industria que es económicamente viable.

Mantienen a los aprendices activos en los proyectos, ya que el programa consta de aprendizaje en el trabajo bajo la mentoría de empleados expertos, y cursos en el salón de clases (1 vez a la semana).

Podrían recibir un reembolso para cubrir el costo del aprendizaje.

¿Cuándo comienza el RAP de la construcción?

El RAP de la construcción empezó oficialmente el 15 de agosto de 2025 con el comienzo de clases en la Workforce Training Academy en Arecibo y Huertas College en Caguas.

La primera clase tiene un total de 49 aprendices que trabajan en 12 compañías de construcción en Puerto Rico. Fueron escogidos por sus patronos basados en su desempeño, potencial de desarrollo y compromiso con la industria de la construcción.

Inicialmente, se están ofreciendo adiestramientos certificados en los siguientes oficios:

Obra general (programas de 1 y 2 años)

Carpintería (programa de 2 años)

Albañilería (programa de 2 años)

Terminaciones en concreto (programa de 2 años)

¿Quiénes pueden participar en el RAP de la construcción?

Pueden participar en el RAP de la construcción, aquellas compañías que pertenezcan a AGC-PR. Los patronos son los encargados de seleccionar y matricular a los aprendices, quienes deberán ser mayores de edad, tener permiso para trabajar en Puerto Rico y capacidad para cargar 25 libras o más.

Para más información sobre cómo solicitar al RAP de la construcción, y próximos ofrecimientos y periodos de matrícula, llama a Marlyn Martínez, directora ejecutiva de AGC-PR WDF, al 787-781-2200.

ELEMENTOS CLAVES DE UN PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO REGISTRADO