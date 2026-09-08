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8 de septiembre de 2026
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De izquierda a derecha: Guillermo Pérez Tur, cofundador y vicepresidente; Ricardo E. Ríos Flores, presidente; y Ricardo Ríos Bolívar, cofundador y director ejecutivo de CEFI. (Suministrada)

Durante 17 años, CEFI ha acompañado el crecimiento de la industria de la construcción, facilitando el acceso al financiamiento y al equipo comercial que las empresas necesitan para avanzar.

Fundada en Puerto Rico en 2009, Commercial Equipment Finance, Inc. (CEFI) se ha consolidado como una compañía especializada en financiamiento y arrendamiento de equipo comercial. En su trayectoria, ha financiado más de mil millones de dólares en equipos y apoyado a más de 3,000 empresas en sectores como construcción, transportación, manufactura, agricultura, salud y tecnología.

En la construcción, donde la maquinaria representa una inversión significativa, contar con alternativas de financiamiento puede marcar la diferencia entre mantener las operaciones, ampliar una flota o asumir nuevos proyectos. El conocimiento que CEFI ha desarrollado sobre las necesidades de las empresas le permite ofrecer soluciones alineadas con la realidad de cada negocio, respaldadas por un servicio cercano y personalizado. Esta visión, liderada por Ricardo Ríos Bolívar, Guillermo Pérez Tur y Ricardo E. Ríos Flores, ha sido parte fundamental de la relación que CEFI ha construido con sus clientes.

Tras 17 años, CEFI continúa creciendo junto a las empresas que confían en ella. Su trayectoria refleja una convicción clara: el financiamiento no es solo una herramienta para adquirir equipo, sino un recurso que puede abrir oportunidades para crecer, evolucionar y asumir nuevos retos. Mientras las industrias continúan transformándose, CEFI mantiene su compromiso de seguir impulsando el crecimiento de sus clientes y de las empresas que construyen el futuro de Puerto Rico.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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