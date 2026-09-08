Construir esperanza: la misión del Comité de Ayuda Comunitaria
Cada aportación entregada al brazo filantrópico de la AGC-PR se convierte en obra y cada donativo tiene el poder de transformar vidas
8 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
8 de septiembre de 2026 - 12:00 AM
Desde el Comité de Ayuda Comunitaria les damos una calurosa bienvenida a la 52.ª Convención Anual y Expo Construcción.
Nuestro comité es el brazo filantrópico de la AGC-PR a través del cual —durante los pasados 32 años—, hemos ayudado a personas y entidades sin fines de lucro, utilizando al máximo nuestros recursos para construir esperanza dondequiera que vamos.
En nombre del grupo de voluntarios que componemos el comité, nuestro sincero agradecimiento a todas las personas y socios de la AGC-PR que nos han dado la mano durante este año. Gracias a ese apoyo generoso, en lo que va del 2026 hemos podido atender varios proyectos en distintas organizaciones que sirven a poblaciones diversas y continuaremos con las programadas:
Cada aportación entregada al comité se convierte en obra y cada donativo tiene el poder de transformar vidas. Por eso, los invito a apoyar nuestras actividades de recaudación de fondos que estaremos llevando a cabo durante el fin de semana. Estas son:
Para obtener más información sobre el Comité o hacer un donativo, llama a las oficinas de AGC-PR al 781-781-2200 o envía un email a adm@gmail.com.
La autora es presidenta del Comité de Ayuda Comunitaria de la AGC-PR.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: