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Construir esperanza: la misión del Comité de Ayuda Comunitaria

Cada aportación entregada al brazo filantrópico de la AGC-PR se convierte en obra y cada donativo tiene el poder de transformar vidas

8 de septiembre de 2026 - 12:00 AM

Por Ani Fernández
El Comité de Ayuda Comunitaria de AGC-PR está compuesto por un equipo voluntario de socios de AGC-PR. Invitamos a toda nuestra membresía a participar y apoyar nuestro programa de iniciativas para continuar construyendo esperanza por todo Puerto Rico. (Suministrada)

Desde el Comité de Ayuda Comunitaria les damos una calurosa bienvenida a la 52.ª Convención Anual y Expo Construcción.

Nuestro comité es el brazo filantrópico de la AGC-PR a través del cual —durante los pasados 32 años—, hemos ayudado a personas y entidades sin fines de lucro, utilizando al máximo nuestros recursos para construir esperanza dondequiera que vamos.

En nombre del grupo de voluntarios que componemos el comité, nuestro sincero agradecimiento a todas las personas y socios de la AGC-PR que nos han dado la mano durante este año. Gracias a ese apoyo generoso, en lo que va del 2026 hemos podido atender varios proyectos en distintas organizaciones que sirven a poblaciones diversas y continuaremos con las programadas:

  • Hogares Rafaela Ybarra: manualidades, egg hunt y donación de artículos a las niñas.
  • Hogar Sustituto y Educativo Rosanna Corp: reparación de la verja (cyclone fence) dañada por robo en el lateral del Hogar.
  • Hogar La Providencia: actividad de compartir con la comunidad del Hogar y tradicional bingo con regalos y merienda para los envejecientes.
  • Hogar Casa San Agustín del Coquí: compra e instalación de seis tormenteras roll-up, cierre de área de pasillo para crear un safe room para los niños.
  • Hogar Cuna San Cristóbal: fiesta de Halloween, merienda y compartir con juegos para los niños.
  • Hogar Casa San Agustín del Coquí: compra, envoltura y entrega de regalos de Navidad y Día de Reyes para los niños del Hogar.

Cada aportación entregada al comité se convierte en obra y cada donativo tiene el poder de transformar vidas. Por eso, los invito a apoyar nuestras actividades de recaudación de fondos que estaremos llevando a cabo durante el fin de semana. Estas son:

  • SUBASTA SILENTE con piezas únicas durante el coctel de bienvenida, el jueves 10 de septiembre a partir de las 8:00 p.m.
  • MARKET de moda y artículos únicos en el pasillo de exhibidores, el viernes 11 y sábado 12 de septiembre.
  • Actividad de Damas con el Dr. Jenaro A. Vélez Arteaga de ageNwellness: charla sobre medicina metabólica, anti-aging y regenerativa el sábado 12 de septiembre.
  • RIFA de un collar de oro blanco de 14 quilates y brillantes cultivados (5 quilates). La venta de boletos será durante la Convención, y la rifa, en el brunch de Fin de Fiesta el domingo 13 de septiembre.

Para obtener más información sobre el Comité o hacer un donativo, llama a las oficinas de AGC-PR al 781-781-2200 o envía un email a adm@gmail.com.

La autora es presidenta del Comité de Ayuda Comunitaria de la AGC-PR.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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