CRB Caribe, LLP Ingenieros y Arquitectos agradece a los contratistas generales por el trabajo en equipo y el apoyo que le han brindado durante años.

Como una de las firmas de ingeniería y arquitectura más completas y con la más avanzada tecnología en Puerto Rico, cuenta con la última tecnología de BIM 3D. Esta le permite generar un modelo virtual completo en tres dimensiones como parte del proceso de generar los planos de construcción, el cual se puede compartir con los constructores.

Asimismo, cuenta con equipo de 3D láser para tomar medidas en el campo muy precisas y desarrollar las bases para modelos. Tiene lo último en programas analíticos de computadora en todas las disciplinas, así como expertos en ingeniería, arquitectura y diseño.