CRB Caribe, LLP fortalece lazos con los contratistas generales
La firma de ingeniería y arquitectura se destaca por su recurso experto y el uso de avanzada tecnología
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
CRB Caribe, LLP Ingenieros y Arquitectos agradece a los contratistas generales por el trabajo en equipo y el apoyo que le han brindado durante años.
Como una de las firmas de ingeniería y arquitectura más completas y con la más avanzada tecnología en Puerto Rico, cuenta con la última tecnología de BIM 3D. Esta le permite generar un modelo virtual completo en tres dimensiones como parte del proceso de generar los planos de construcción, el cual se puede compartir con los constructores.
Asimismo, cuenta con equipo de 3D láser para tomar medidas en el campo muy precisas y desarrollar las bases para modelos. Tiene lo último en programas analíticos de computadora en todas las disciplinas, así como expertos en ingeniería, arquitectura y diseño.
CRB Caribe cubre el territorio de Puerto Rico y el Caribe, Centroamérica, México y Estados Unidos.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: