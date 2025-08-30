Opinión
30 de agosto de 2025
79°
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
De izquierda a derecha, Ing. Eddie Pardo; Ing. Lisette Villavicencio; Julie Ann Martínez; Joan Puig; Ing. Humberto Reynolds; Felipe Vidal; Ing. José Ortiz Serrano; Dra. Ali Soami Vargas, directora ejecutiva; Ing. José Torrens, presidente 2025; Ing. María E. Nieves; Ing. Alejandro Abrams; Ing. Manuel Suárez Miranda; Ing. Francisco Díaz Masso; José Fullana; e Ing. Julio Soto. (Suministrada)

Ing. José Torrens

Presidente

Ing. María E. Nieves

1er Vicepresidente

Ing. Lisette Villavicencio

2do Vicepresidente

Ing. Humberto Reynolds

Tesorero

Ing. Alejandro J. Abrams

Subtesorero

Ing. Julio Soto

Secretario

Ing. Eduardo Pardo

Director

Ing. Francisco Díaz Massó

Director

Ing. Manuel A. Suárez Miranda

Director

José Fullana

Director

Julie Ann Martínez

Directora

Felipe Vidal

Director

Joan Puig

Director

Ing. José L. Ortiz

Pasado presidente

Dra. Ali S. Vargas

Directora ejecutiva

Comité Convención 2025

Ing. José Torrens, presidente AGC-PR 2025

CIC Construction

Magaly Acevedo, presidenta del Comité de Ayuda Comunitaria

CIC Construction

Ing. Manuel A. Suárez Miranda, presidente del Comité de Convención

RB Construction Group

Ing. Alejandro Abrams, presidente del Comité de Golf

Desarrolladora JA

Ing. Humberto Reynolds, Comité de Convención

Del Valle Group, LLC

Dra. Ali Soami Vargas, directora ejecutiva

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

Ivelisse Molina, asistente administrativo

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

Bianca Navarro, directora de Mercadeo

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

Kenia González, asistente administrativo

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

Marlyn Martínez, directora de Desarrollo Laboral

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

Erika Nieves, asistente

Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de

Puerto Rico

SuplementoBrandStudioAsociación de Contratistas Generales
