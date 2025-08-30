Directorio de oficiales y directores AGC-PR 2025
Juntos, hacen la diferencia
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
Ing. José Torrens
Presidente
Ing. María E. Nieves
1er Vicepresidente
Ing. Lisette Villavicencio
2do Vicepresidente
Ing. Humberto Reynolds
Tesorero
Ing. Alejandro J. Abrams
Subtesorero
Ing. Julio Soto
Secretario
Ing. Eduardo Pardo
Director
Ing. Francisco Díaz Massó
Director
Ing. Manuel A. Suárez Miranda
Director
José Fullana
Director
Julie Ann Martínez
Directora
Felipe Vidal
Director
Joan Puig
Director
Ing. José L. Ortiz
Pasado presidente
Dra. Ali S. Vargas
Directora ejecutiva
Ing. José Torrens, presidente AGC-PR 2025
CIC Construction
Magaly Acevedo, presidenta del Comité de Ayuda Comunitaria
CIC Construction
Ing. Manuel A. Suárez Miranda, presidente del Comité de Convención
RB Construction Group
Ing. Alejandro Abrams, presidente del Comité de Golf
Desarrolladora JA
Ing. Humberto Reynolds, Comité de Convención
Del Valle Group, LLC
Dra. Ali Soami Vargas, directora ejecutiva
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Ivelisse Molina, asistente administrativo
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Bianca Navarro, directora de Mercadeo
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Kenia González, asistente administrativo
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Marlyn Martínez, directora de Desarrollo Laboral
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Erika Nieves, asistente
Asociación de Contratistas Generales, Capítulo de
Puerto Rico
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: