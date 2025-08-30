Opinión
30 de agosto de 2025
78°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
PRESENTADO POR
Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

La meta: Construir con visión y esperanza

En su mensaje, la directora ejecutiva de AGC-PR le da la bienvenida a los socios y aliados de que se reunirán para celebrar la excelencia que les distingue como industria

30 de agosto de 2025 - 12:00 AM

Por Dra. Ali Soami Vargas
Dra. Ali Soami Vargas, directora ejecutiva de AGC-PR. (Suministrada)

En nombre del Comité de Convención y la familia de AGC-PR, bienvenidos a la 51.ª Convención Anual y Expo Construcción. Agradecemos de todo corazón el rotundo apoyo que hemos recibido de socios, convencionistas, exhibidores, auspiciadores, golfistas, suplidores y demás personas que contribuyen al éxito de esta gran reunión. ¡Que no quepa duda de que AGC-PR es la Asociación de la Construcción!

Creamos un programa de actividades variado basado en las expectativas y necesidades de nuestros socios e industria. Los eventos, las charlas, los seminarios y los espacios de exhibición han sido bien pensados —con ustedes en mente— y a la altura de la excelencia que nos distingue como industria.

Empezamos con el Torneo de Golf. Hay grupos jugando el miércoles y el jueves. Agradecemos al Comité Organizador, los jugadores y auspiciadores por su participación y aportación al programa de asistencia económica para estudiantes de ingeniería mecánica, civil o eléctrica en universidades en Puerto Rico. A través del golf, estamos impulsando nuevas generaciones de profesionales para nuestra industria.

Oficialmente, inauguramos la convención el jueves por la noche, en la fiesta de bienvenida: una velada casual, alegre y divertida. El viernes, empezamos temprano con la Asamblea Anual de socios, seguida por la 8.ª Conferencia Ejecutiva. Este año, venimos con sesiones de los comités de AGC-PR para atender proactiva y puntualmente las barreras que están impactando la construcción de proyectos en cada una de las agencias de gobierno. La meta es encaminar soluciones que fomenten eficiencia.

Este año, el premio Alejandro S. Herrero, el máximo galardón de la industria de la construcción, es para un pasado presidente, líder de la industria y el CAMPEÓN de las convenciones, el ingeniero Manuel Suárez Miranda. La entrega del premio será el viernes por la noche en la tradicional Cena de Gala de la Convención. ¡Enhorabuena, Manolito!

El sábado lo dedicamos a la columna vertebral de nuestra industria: los trabajadores de la construcción. Comenzamos con la entrega de los diferentes premios: Jacinto Galib, Superintendente de Proyecto, Salud y Seguridad, y Cultura de Cuidado del Comité de Mujeres en la industria de la construcción. Luego, pasamos a las áreas de exhibición –interior y exterior– para la gran Feria de la Construcción, un fiestón familiar con música, comida y, sobre todo, alegría. Por la noche, la fiesta temática nos regresa a la década de los 80 para revivir la moda de colores neón y la música de MTV. Nos despediremos el domingo, en el brunch de fin de fiesta.

Al celebrar mis 20 años en la familia de AGC-PR, quiero agradecer todo el apoyo, la confianza y el amor que siempre me han brindado. Soy afortunada de pertenecer a AGC-PR y a la industria de la construcción, dos pilares que, con espíritu y visión, construyen oportunidades, esperanzas y porvenir. ¡Mis respetos para todos!

Dra. Ali Soami Vargas

Directora Ejecutiva AGC-PR

