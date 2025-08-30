Opinión
30 de agosto de 2025
78°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
Ing. José Torrens, presidente de AGC-PR. (Suministrada)

Saludos a todos los que nos acompañan en la 51.ª Convención Anual y Expo Construcción de AGC-PR. Bajo el lema “Transformando la construcción, construyendo un mejor Puerto Rico”, en este encuentro impulsaremos cambios que son necesarios para agilizar los proyectos de reconstrucción y modernización de la infraestructura. Así impulsaremos la calidad de vida, la confiabilidad de los servicios públicos y la inversión de capital privado.

Durante lo que va de año, AGC-PR ha enfocado sus esfuerzos en identificar procesos y situaciones en las agencias de gobierno que están atrasando los proyectos. La meta es proponer cambios viables que impulsen eficiencia y resultados. Los comités de trabajo son una pieza clave en esta estrategia. Son sus integrantes quienes están en comunicación continua con los jefes de agencia y sus equipos de trabajo para compartir proactivamente información y colaborar en el desarrollo de soluciones basadas en el conocimiento y la experiencia de los contratistas en el field.

La agenda de asuntos que estamos atendiendo está basada en el insumo que recibimos de ustedes: nuestros socios. Contamos con una matrícula de más de 350 empresas locales —desde contratistas generales y contratistas especializados hasta subcontratistas y proveedores de materiales, equipos y servicios relacionados con la construcción. En conjunto, empleamos a más de 40,000 personas y llevamos a cabo sobre el 80 % de la actividad de construcción en Puerto Rico. Son los socios de AGC-PR y sus empleados quienes, en momentos de emergencia, ejecutan los trabajos de rescate y recuperación, y quienes, actualmente, están modernizando y reconstruyendo la infraestructura que sirve a los ciudadanos.

La relevancia de AGC-PR y de nuestra membresía es cada día más significativa. Somos nosotros los responsables de colaborar con el Gobierno para crear condiciones contractuales que sean justas, eficientes y uniformes. Condiciones que fomenten certeza, transparencia y cumplimiento en este momento histórico que estamos viviendo. Al final, nuestros esfuerzos producirán obras para el disfrute de todos los residentes de Puerto Rico, y generarán oportunidades para que nuestros jóvenes puedan trabajar, emprender y prosperar aquí.

Durante este fin de semana, los exhorto a visitar las exhibiciones, participar en la Conferencia Ejecutiva y las sesiones de los comités de AGC-PR, y ser parte de diálogos constructivos para encaminar acciones y resultados. ¡Seamos constructivos!

Busquemos inspiración en las generaciones anteriores, las cuales, con menos tecnología y conectividad, lograron trabajar en equipo y superar todo tipo de retos para construir impresionantes obras de infraestructura que por décadas nos han servido.

Felicito al ingeniero Manuel Suárez Miranda, cuya trayectoria profesional y aportaciones a la industria de la construcción están siendo distinguidas con el Premio Alejandro S. Herrero.

Con destreza, integridad y responsabilidad, estamos construyendo a Puerto Rico desde 1963. Somos AGC-PR, LA ASOCIACIÓN Y VOZ DE LA CONSTRUCCIÓN.

Con aprecio,

Ing. José Torrens

Presidente de AGC-PR

SuplementoBrandStudioAsociación de Contratistas Generales
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
