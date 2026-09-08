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8 de septiembre de 2026
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SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
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A la izquierda, el presidente de PREMS General Contractors, LLC, el Ing. Alexander González Sosa; y el Ing. Noel Pecunia, director de ingeniería. (Suministrada)

En PREMS General Contractors, LLC ofrecen soluciones integrales de construcción, ingeniería y diseño, respaldadas por su experiencia, conocimiento técnico y un firme compromiso con la excelencia.

Su capacidad para integrar los procesos de planificación, diseño, gerencia y construcción les permite ejecutar proyectos de manera eficiente, segura y con altos estándares de calidad. Trabajan de la mano con sus clientes para entender sus necesidades y convertir sus objetivos en proyectos exitosos.

Cuentan con la experiencia y los recursos necesarios para atender proyectos de diversa escala y complejidad, siempre enfocados en cumplir con el tiempo, el presupuesto y la calidad establecidos.

En cada proyecto, su compromiso es el mismo: hacer las cosas bien, superar las expectativas y construir relaciones duraderas con sus clientes.

Conoce más sobre la empresa y sus proyectos, accediendo a www.premsengineering.com.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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