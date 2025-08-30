Opinión
30 de agosto de 2025
79°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
El programa ofrecerá desde golf con propósito para el fondo de becas y diversión hasta reuniones de la industria y festividades para celebrar el éxito colectivo de empresas y personas. (Shutterstock)

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 8:30 a.m.

Inscripción Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Club

8:30 a.m. - 2:00 p.m.

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Course

2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Premiación Torneo

de Golf AGC-PR

Danosa Ballroom II

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 8:30 a.m.

Inscripción y desayuno Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Club

8:30 a.m. - 3:00 p.m.

Torneo de Golf AGC-PR

Conquistador Golf Course

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Venta de boletos individuales

Área de Registro AGC-PR

3:00 p.m. - 5:30 p.m.

Premiación Torneo de Golf AGC-PR

Danosa Ballroom I

4:00 p.m. - 7:00 p.m.

Registro Convención

AGC-PR Plan Ejecutivo

Área de Registro AGC-PR

6:00 p.m. - 7:00 p.m.

Cóctel de bienvenida

La Fuente

8:00 p.m. - 11:00 p.m.

Construction Welcome

Night Party

Pablo Casals

Manolo Mongil

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Exhibición productos y equipo pesado

Danosa Ballroom I y área exterior

7:00 a.m. - 8:30 a.m.

Desayuno Asamblea

Danosa Ballroom I

8:00 a.m. - 10:00 a.m.

Desayuno

Atlantic Foyer

9:00 a.m. - 1:00 p.m.

Conferencia Ejecutiva AGC-PR

Danosa Ballroom I

9:00 a.m. - 9:30 a.m.

Bienvenida y mensaje

Danosa Ballroom I

Ing. José Torrens, presidente AGC-PR

Todd Roberts, presidente AGC of América

9:30 a.m. - 10:30 a.m.

Conferencia Magistral:

Motor de valor: La construcción como impulsor económico para Puerto Rico

Auspicia: Argos

Conferenciantes invitados: Jorge Rodríguez, fundador y CEO del Instituto de Libertad Económica, y Verónica Ferraiuoli, coordinadora de eficiencia del Gobierno de Puerto Rico

10:30 a.m. - 12:30 p.m.

Sesiones de trabajo

ACUEDUCTOS

COR 3 / AFI / MUNICIPIOS

DTOP / ACT / PUERTOS

ENERGÍA

USACE

VIVIENDA

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

ALMUERZO

Danosa Ballroom I

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

ASAMBLEA

Danosa Ballroom I

1:30 p.m. - 5:00 p.m.

Registro de Convención

Área de registro AGCPR

2:30 p.m. - 5:00 p.m.

Cóctel área de exhibidores interiores

Danosa Ballroom I

7:00 p.m. - 12:00 a.m.

Premiación Alejandro S. Herrero & Cena de Gala

Danosa Ballroom II

Fidel Osorio y Milly Quesada

12:00 p.m. – 1:30 a.m.

After Party - Comité de Jóvenes

DJ Yapper

La Fuente

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE

7:00 a.m. - 10:00 a.m.

Desayuno

Atlantic Foyer

9:00 a.m. - 12:00 a.m.

SEMINARIOS

Danosa Ballroom I

Tema: Clasificación de atenuadores de impacto

Orador: Patricio Sepúlveda, gerente de Ventas de VALTIR, LLC

Auspicia: Caribbean Sign Supply

Tema: High-Performance Accelerated Mortars for Construction and Repair

Orador: Alberto Casiano, director técnico de WECO

Auspicia: WECO

Tema: Inteligencia artificial en construcción: Del plano a la obra inteligente

Oradora: Lcda. Julybeth Alicea

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Exhibición productos y equipo pesado

Danosa Ballroom I y área exterior

9:30 a.m. - 12:00 p.m.

Charla del Comité de Ayuda Comunitaria

Danosa Ballroom II

12:30 p.m. - 2:00 p.m.

Premios AGCPR Jacinto Galib, Seguridad, Superintendente y Cultura de Cuidado

Danosa Ballroom I

2:00 p.m. - 5:00 p.m.

Actividad familiar

Feria de la Construcción

Área Exhibición de Equipo Pesado

Sonora Ponceña y Manny Manuel

7:30 p.m. - 12:00 a.m.

Fiesta temática: Back to the 80’s

Danosa Ballroom II

Conjunto Quisqueya y La Super Banda

12:00 p.m. - 1:30 a.m.

After Party - Comité de Jóvenes

Música en vivo

La Fuente

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE

9:00 a.m. - 10:00 a.m.

Servicio religioso

Magnolia

9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Brunch Fin de Fiesta

Área de la piscina

11:00 a.m.

Check out

Front desk

1:00 p.m. - 5:00 p.m.

Desmontaje de exhibidores

Danosa Ballroom I

