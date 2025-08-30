Opinión
30 de agosto de 2025
78°despejado
Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
Su enfoque en innovación continua —con automatización inteligente, acabados versátiles y materiales certificados— responde a las exigencias actuales de eficiencia y seguridad. (Suministrada)

En el competitivo panorama de la construcción en 2025, la eficiencia, la seguridad y la innovación no son opcionales, son requisitos. Y en ese terreno, Puertinsa Rolling Door Corporation se ha convertido en un socio estratégico para contratistas y desarrolladores que buscan calidad y cumplimiento a tiempo.

Desde su sede en Arecibo, esta empresa 100 % puertorriqueña fabrica, instala y brinda mantenimiento a puertas enrollables en Galvalume y aluminio, integrando soluciones automatizadas con tecnología Liftmaster.

Su portafolio abarca desde proyectos residenciales hasta complejos industriales, ofreciendo diseños personalizados, resistencia al clima tropical y soporte técnico especializado.

Valor agregado para la industria

Puertinsa entiende los retos del sector: plazos ajustados, especificaciones estrictas y la necesidad de aliados confiables.

Con una flota técnica propia y personal capacitado in situ, garantiza entregas coordinadas con cronogramas de obra, minimizando retrasos y optimizando resultados.

Además, su enfoque en innovación continua —con automatización inteligente, acabados versátiles y materiales certificados— responde a las exigencias actuales de eficiencia y seguridad. “Nuestro compromiso es claro: abrir caminos seguros y funcionales para el desarrollo de Puerto Rico”, destacó su presidente, Richard Hirsh, dijo.

Compromiso local, impacto global

Más allá de su desempeño técnico, Puertinsa representa progreso económico y social: genera empleo local, impulsa la modernización de la infraestructura y promueve prácticas sostenibles. Su marca, ampliamente reconocida en redes y entre profesionales del sector, refuerza la idea de que la excelencia puede —y debe— hacerse aquí.

En un mercado donde cada detalle marca la diferencia, Puertinsa no solo provee puertas: entrega confianza, respaldo y soluciones que impulsan el futuro de la construcción en la isla.

Para información, llama al 787-898-6893, 787-368-0434 o accede a www.puertinsapr.com.

Tags
SuplementoBrandStudio
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
