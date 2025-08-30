Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
30 de agosto de 2025
78°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
A la izquierda, José Cestero Yordán, Chairman of the Board, y su hijo, José Cestero Ramírez, presidente y CEO. (Suministrada)

En 1955, desde el garaje de su hogar en la calle Villa, Ponce. José Cestero Jiménez y Sara Yordán fundaron Puerto Rico Wire Products (PRWG), iniciando con la venta de tie wire (alambre de amarre) para la industria de la construcción.

Lo que comenzó como un negocio familiar con un producto especializado fue creciendo con esfuerzo, visión y compromiso, hasta convertirse en la amplia gama de productos, servicios y soluciones que hoy ofrece Puerto Rico Wire Group (PRWG).

Durante 70 años, Puerto Rico Wire Group ha sido una pieza clave en la transformación y resiliencia de la infraestructura de Puerto Rico. La compañía ha contribuido a cientos de proyectos de alto impacto que han fortalecido la conectividad, la seguridad y la capacidad industrial de la isla, abarcando desde obras esenciales de transporte y energía hasta desarrollos significativos en los sectores públicos y privados. La huella de PRWG está presente en algunas de las obras más emblemáticas y estratégicas del país, consolidándose como un aliado confiable en el progreso de Puerto Rico.

Hoy, con un legado que combina experiencia, innovación y servicio, PRWG ofrece desde maquinaria pesada y sistemas de encofrado hasta techos a la medida, piezas especializadas y soluciones para jardinería, con un portafolio que refleja la diversidad de la industria.

Con más de 400 empleados comprometidos, la empresa ofrece un servicio de alta calidad, abarcando desde la venta y el alquiler de equipos hasta la consultoría técnica especializada. Para conocer más sobre sus productos y soluciones o solicitar una cotización, visita puertoricowire.com o escribe a info@prwg.net.

Tags
SuplementoBrandStudioAsociación de Contratistas Generales
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
sábado, 30 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: