En 1955, desde el garaje de su hogar en la calle Villa, Ponce. José Cestero Jiménez y Sara Yordán fundaron Puerto Rico Wire Products (PRWG), iniciando con la venta de tie wire (alambre de amarre) para la industria de la construcción.

Lo que comenzó como un negocio familiar con un producto especializado fue creciendo con esfuerzo, visión y compromiso, hasta convertirse en la amplia gama de productos, servicios y soluciones que hoy ofrece Puerto Rico Wire Group (PRWG).

Durante 70 años, Puerto Rico Wire Group ha sido una pieza clave en la transformación y resiliencia de la infraestructura de Puerto Rico. La compañía ha contribuido a cientos de proyectos de alto impacto que han fortalecido la conectividad, la seguridad y la capacidad industrial de la isla, abarcando desde obras esenciales de transporte y energía hasta desarrollos significativos en los sectores públicos y privados. La huella de PRWG está presente en algunas de las obras más emblemáticas y estratégicas del país, consolidándose como un aliado confiable en el progreso de Puerto Rico.

Hoy, con un legado que combina experiencia, innovación y servicio, PRWG ofrece desde maquinaria pesada y sistemas de encofrado hasta techos a la medida, piezas especializadas y soluciones para jardinería, con un portafolio que refleja la diversidad de la industria.