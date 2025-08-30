Opinión
30 de agosto de 2025
78°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
... (Suministrada)

En el competitivo mundo de la construcción, contar con el respaldo de equipos confiables, eficientes y de alto rendimiento es clave para lograr proyectos exitosos.

Rico Tractor, Inc., con más de 47 años de trayectoria en Puerto Rico, se ha posicionado como un aliado estratégico para contratistas, agricultores y profesionales de la industria.

Como distribuidor exclusivo de la prestigiosa marca Kubota en Puerto Rico, Rico Tractor ofrece una línea completa de equipos de construcción diseñados para enfrentar los retos más exigentes de las obras. Desde excavadoras compactas hasta cargadores y retroexcavadoras, Kubota se distingue por su durabilidad, potencia y tecnología de vanguardia.

Pero su oferta no se detiene ahí. Rico Tractor también cuenta con los mejores equipos e implementos agrícolas, incluyendo desde tractores compactos, de jardinería y vehículos utilitarios hasta aditamentos especializados, ideales para aumentar la productividad en el campo.

...
... (Suministrada)

Además de la excelencia en sus productos, Rico Tractor se diferencia y resalta por su servicio posventa. Cuenta con taller de mecánica con mecánicos adiestrados y altamente capacitados por sus suplidores, listos para completar cualquier servicio o trabajo especializado de sus marcas exclusivas. Además, ofrece adiestramiento de uso, mantenimiento y seguridad para que sus clientes sientan la confianza que solo ofrece Kubota.

Con un amplio almacén de piezas, Rico Tractor, Inc. tiene un amplio inventario de piezas originales y de reemplazo.

Para quienes buscan equipos de construcción o agricultura de alta calidad y una empresa comprometida con la satisfacción de sus clientes, Rico Tractor brinda exclusividad, calidad, servicio y un ambiente familiar con una atención personalizada.

Para información, llama al 787-845-4669, accede a www.ricotractor.com o visítalos en la Carretera #1, Km 126.4, en Santa Isabel.

Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
