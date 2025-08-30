WEST LLC desarrolla proyectos con propósito, calidad y compromiso
Durante más de 50 años, ha trabajado con sus aliados para construir el futuro de Puerto Rico hoy
30 de agosto de 2025 - 12:00 AM
WEST LLC lleva más de 50 años desarrollando proyectos eléctricos, mecánicos y civiles que aportan valor real a sus clientes y a las comunidades donde opera.
Cuenta con un equipo humano comprometido, capacitado y alineado con una cultura de servicio que pone al cliente en el centro de cada proyecto. Por ello, al entender sus necesidades, respeta sus tiempos y trabaja con dedicación hasta lograr su objetivo.
Como líder, WEST LLC construye proyectos significativos, sostenibles y de calidad, ejecutados por un equipo competente para el bienestar de su gente y de quienes confían en su capacidad.
Uno de sus proyectos más recientes se llevó a cabo en la Ponce Health Sciences University, donde la compañía asistió en el desarrollo del diseño mecánico y eléctrico del centro educativo, enfocándose en lograr una solución económica sin comprometer la calidad. Además, WEST LLC ejecutó de manera ordenada y eficaz la construcción del componente electromecánico de la universidad, con una superficie de 103,000 pies cuadrados.
Los trabajos realizados por sus aliados incluyeron:
De esta manera, se incorporó tecnología de alto nivel para formar a los futuros líderes de la medicina. La meta es construir el futuro hoy.
