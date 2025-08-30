Opinión
30 de agosto de 2025
79°despejado
SuplementosAsociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico
Suscriptores
Los trabajos realizados en la Ponce Health Sciences University incluyeron plomería, HVAC, generación de emergencia y otros.

WEST LLC lleva más de 50 años desarrollando proyectos eléctricos, mecánicos y civiles que aportan valor real a sus clientes y a las comunidades donde opera.

Cuenta con un equipo humano comprometido, capacitado y alineado con una cultura de servicio que pone al cliente en el centro de cada proyecto. Por ello, al entender sus necesidades, respeta sus tiempos y trabaja con dedicación hasta lograr su objetivo.

Como líder, WEST LLC construye proyectos significativos, sostenibles y de calidad, ejecutados por un equipo competente para el bienestar de su gente y de quienes confían en su capacidad.

WEST LLC es tu mejor aliado en la construcción

Los trabajos realizados en la Ponce Health Sciences University incluyeron plomería, HVAC, generación de emergencia y otros.
Los trabajos realizados en la Ponce Health Sciences University incluyeron plomería, HVAC, generación de emergencia y otros. (Suministrada)

Uno de sus proyectos más recientes se llevó a cabo en la Ponce Health Sciences University, donde la compañía asistió en el desarrollo del diseño mecánico y eléctrico del centro educativo, enfocándose en lograr una solución económica sin comprometer la calidad. Además, WEST LLC ejecutó de manera ordenada y eficaz la construcción del componente electromecánico de la universidad, con una superficie de 103,000 pies cuadrados.

Los trabajos realizados por sus aliados incluyeron:

  • Plomería
  • HVAC
  • Sistema de protección contra incendios (fire protection)
  • Sistema de diésel
  • Subestación eléctrica de 2,000 KVA
  • Generador de emergencia
  • Iluminación inteligente
  • Telecomunicaciones
  • Otros sistemas de soporte técnico

De esta manera, se incorporó tecnología de alto nivel para formar a los futuros líderes de la medicina. La meta es construir el futuro hoy.

¿Buscas un aliado confiable para tu próximo proyecto? Llama al 787-831-1918 o escribe a info@westllc.com.

