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Industriales honran al Ing. Edwin Betancourt Morales con el Premio Héctor Jiménez Juarbe

Su carrera ha sido referente en excelencia operacional, competitividad y transformación industrial

7 de mayo de 2026 - 4:32 PM

Por Redacción de Suplementos
Ingeniero Edwin A. Betancourt Morales, presidente de VALUEB, LLC–Operations Consulting. (Suministrada)

El ingeniero Edwin A. Betancourt Morales, presidente de VALUEB, LLC–Operations Consulting, fue distinguido con el prestigioso Premio Héctor Jiménez Juarbe otorgado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico (PRMA), reconocimiento que exalta una trayectoria de vida dedicada al desarrollo industrial, el liderazgo ejecutivo y la aportación sostenida al fortalecimiento de la manufactura puertorriqueña.

Con más de 35 años de experiencia global, el Ing. Betancourt Morales se desempeñó como vicepresidente regional de operaciones de Baxter International, liderando operaciones y cadenas de suministro en Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Asia, Latinoamérica y el Caribe, Su carrera ha sido referente en excelencia operacional, competitividad y transformación industrial.

Desde 2017, su firma VALUEB, LLC ofrece a clientes industriales soluciones estratégicas en desarrollo de operaciones, expansión de negocios y crecimiento global, análisis de ingeniería industrial y Lean Manufacturing, implementación sistemas ISO 9001 y sistemas AI de cumplimento normativo.

La firma mantiene presencia en Estados Unidos, Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica, Asia y Europa, atendiendo sectores de dispositivos médicos, farmacéutica y manufactura global.

Para información, visita www.valuebconsulting.com.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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