Industrias apuestan por el control de acceso inteligente

En los parques industriales, la gestión de accesos dejó atrás las llaves y las tarjetas magnéticas. Plantas farmacéuticas, manufactureras de dispositivos médicos y centros de distribución migran hacia plataformas como LenelS2, marca de Honeywell, que integra OnGuard, NetBox y la línea Elements en la nube para unificar credenciales móviles, video, detección de intrusión y gestión de visitantes bajo una arquitectura abierta y con ciberseguridad embebida desde el diseño.

“En Puerto Rico, la industria farmacéutica y la manufactura no compran una cerradura: compran una capa de software que decide, en tiempo real, quién entra a cada cuarto limpio o área regulada, y deja la trazabilidad que exigen la FDA y los auditores”, explicó Ángel Ricky San Miguel, presidente de BTC Inc.