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Industrias apuestan por el control de acceso inteligente

El control de acceso evoluciona a software avanzado que garantiza trazabilidad, cumplimiento regulatorio y mayor seguridad

1 de mayo de 2026 - 8:50 PM

Por Redacción de Suplementos
LenelS2 integra OnGuard, NetBox y la línea Elements en la nube para unificar credenciales móviles, video, detección de intrusión y gestión de visitantes bajo una arquitectura abierta y con ciberseguridad embebida desde el diseño. (Suministrada)

En los parques industriales, la gestión de accesos dejó atrás las llaves y las tarjetas magnéticas. Plantas farmacéuticas, manufactureras de dispositivos médicos y centros de distribución migran hacia plataformas como LenelS2, marca de Honeywell, que integra OnGuard, NetBox y la línea Elements en la nube para unificar credenciales móviles, video, detección de intrusión y gestión de visitantes bajo una arquitectura abierta y con ciberseguridad embebida desde el diseño.

“En Puerto Rico, la industria farmacéutica y la manufactura no compran una cerradura: compran una capa de software que decide, en tiempo real, quién entra a cada cuarto limpio o área regulada, y deja la trazabilidad que exigen la FDA y los auditores”, explicó Ángel Ricky San Miguel, presidente de BTC Inc.

Las credenciales móviles BlueDiamond reducen el riesgo de clonación y eliminan el costo de reponer tarjetas extraviadas. Para operaciones en expansión, escalar el control de acceso ya no es obra civil: es decisión de plataforma.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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