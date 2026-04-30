Líder regional de AppleOne Puerto Rico recibe galardón por excelencia en liderazgo y servicio

Este premio destaca más de dos décadas de liderazgo, compromiso y excelencia en la industria de reclutamiento y desarrollo de talento. Desde la apertura de la operación de AppleOne en Puerto Rico, Israel ha sido pieza clave en el crecimiento de la organización, construyendo relaciones sólidas con clientes y candidatos. Durante estos años, el equipo se ha fortalecido bajo los principios de Hiring Made Human, Together We Win y la convicción de que el candidato es el centro del universo de la empresa.