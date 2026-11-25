La presión económica no apagará la Navidad puertorriqueña. Aunque el 64 % de los consumidores siente que su situación económica está peor que hace un año, el 77 % tiene previsto realizar compras durante la temporada, reflejando que, aun con un presupuesto más limitado, celebrar, compartir y mantener las tradiciones continúa siendo una prioridad.

Así lo revela La Lista de Santa 2026 (Santa’s List), el estudio anual del consumidor puertorriqueño realizado por A&Answers, la división de Business Intelligence de Arteaga & Arteaga, agencia de publicidad que lleva 13 años analizando el comportamiento y las tendencias de consumo durante la temporada navideña.

El estudio se realizó mediante 644 entrevistas online a adultos de 18 años o más en Puerto Rico, entre el 16 y el 30 de octubre. La muestra, compuesta por un 57 % de mujeres y 43 % de hombres, incluyó representación de todos los grupos de edad.

El aumento en la electricidad (82 %), la gasolina (74 %) y los alimentos (59 %) encabezan las principales presiones sobre el presupuesto familiar. Sin embargo, el consumidor no está renunciando a la Navidad, sino redefiniendo cómo celebrarla, qué gastos reducir y cuáles proteger.

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Para el 75 %, la temporada representa una oportunidad para desconectarse de la rutina y despejar la mente, mientras cerca de seis de cada 10 identifican conectar con sus seres queridos como aquello que más significado le da a la Navidad. Entre los jóvenes de 18 a 34 años, esta conexión alcanza el 74 %.

El 55 % considera intocables los regalos para los niños, seguido de la cena de Navidad (41 %), los regalos para la pareja (33 %) y los para los padres (24 %).

“Estamos ante un consumidor que no ha perdido el deseo de celebrar; está recalibrando sus decisiones para poder hacerlo. La presión económica es real, pero también lo es el valor emocional y cultural de la Navidad. Las marcas que comprendan las prioridades de las personas y les faciliten celebrar dentro de sus posibilidades tendrán una mayor oportunidad de conectar y ganar relevancia esta temporada”, expresó Juan Alberto Arteaga, presidente de Arteaga & Arteaga.

Las prioridades también se reflejan en los planes de celebración: el 64 % anticipa reuniones familiares, el 55 % una cena de Navidad y el 35 % encuentros con amistades. Aunque el 67 % está dispuesto a reducir gastos en decoración y el 64 % en regalos, hay prioridades que no se negocian.

La intención de compra se extiende hasta el Día de Reyes: el 40 % planifica comprar tanto para Navidad como para Reyes, lo que reafirma la importancia de una temporada que forma parte de la identidad cultural puertorriqueña. En cuanto a los canales, el 54 % comprará exclusivamente en tiendas físicas, el 22 % online y el 24 % combinará ambos; entre los consumidores de 18 a 34 años, un 32 % comprará exclusivamente por internet.

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Los resultados apuntan a una oportunidad para que las marcas y los comercios vayan más allá del precio y conecten con las preocupaciones específicas de cada consumidor, faciliten las celebraciones, consideren quién recibirá el regalo y acompañen al consumidor durante su proceso de decisión mediante experiencias de compra sencillas, integradas y convenientes.