En vísperas de Acción de Gracias, en Humberto Vidal tienen mucho que agradecer: este año cumplen 55 años sirviendo a Puerto Rico, creyendo en lo mismo: calidad, trato cercano y orgullo por lo nuestro.

En este tiempo han visto a nuestra isla cambiar, levantarse y reinventarse. Hace 30 años, la explosión en su tienda de Río Piedras los marcó para siempre a ellos y al país. Hoy recuerdan con respeto a quienes perdieron la vida y a sus familias. Han pasado huracanes, crisis y temporadas difíciles, y en cada una de ellas sus clientes estuvieron ahí. Ese apoyo es la razón por la que siguen abriendo sus puertas cada mañana.

Variedad de calzado perfecto para los días festivos. (Suministrada)

Este año les trajo una sorpresa: sin campañas ni guiones, sus clientes grabaron y compartieron videos de sus visitas que se hicieron virales en las redes sociales. No hay mejor carta de presentación que la palabra genuina de quien los visita.

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Diseños para niñas ideales para caminar, jugar y disfrutar cada momento con mucho estilo. (Suministrada)

A sus clientes de siempre, a los que llegaron este año, a sus empleados, que también son familia, y a todo Puerto Rico les dan las “gracias por 55 años de confianza”.