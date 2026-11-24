Humberto Vidal celebra 55 años con Puerto Rico
Agradece el respaldo del país, aun en sus momentos más difíciles
24 de noviembre de 2026 - 12:07 PM
24 de noviembre de 2026 - 12:07 PM
En vísperas de Acción de Gracias, en Humberto Vidal tienen mucho que agradecer: este año cumplen 55 años sirviendo a Puerto Rico, creyendo en lo mismo: calidad, trato cercano y orgullo por lo nuestro.
En este tiempo han visto a nuestra isla cambiar, levantarse y reinventarse. Hace 30 años, la explosión en su tienda de Río Piedras los marcó para siempre a ellos y al país. Hoy recuerdan con respeto a quienes perdieron la vida y a sus familias. Han pasado huracanes, crisis y temporadas difíciles, y en cada una de ellas sus clientes estuvieron ahí. Ese apoyo es la razón por la que siguen abriendo sus puertas cada mañana.
Este año les trajo una sorpresa: sin campañas ni guiones, sus clientes grabaron y compartieron videos de sus visitas que se hicieron virales en las redes sociales. No hay mejor carta de presentación que la palabra genuina de quien los visita.
A sus clientes de siempre, a los que llegaron este año, a sus empleados, que también son familia, y a todo Puerto Rico les dan las “gracias por 55 años de confianza”.
¡Feliz Día de Acción de Gracias!
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