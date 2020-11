Todos saben que, debido a la pandemia del COVID-19, una nueva Orden Ejecutiva estará vigente el último viernes de noviembre, fecha del archifamoso evento de compras conocido como Black Friday. ¿Qué hará el comercio y qué harán los compradores este año? ¿Madrugarán de nuevo?

Hasta principios de este año, se hablaba de que, a pesar del aumento en las compras online, comenzaba una etapa en la cual el servicio y la experiencia en las tiendas físicas eran cada vez más importantes, por la generación de usuarios conocidos como ROPO (Research Online, Purchase Offline), la cual, pese a comprar en persona en la tienda, busca una experiencia homogénea en todos los canales de la marca.

“Por esta razón, es vital que las tiendas físicas ofrezcan una compra frictionless similar a la online, que elimine filas y esperas, pero con la riqueza de la experiencia que solo las tiendas físicas pueden ofrecer”, informa la página web de HMY Group, un grupo internacional líder en concepto del espacio comercial, entre otras ramas del mundo del retail.

Pero, nadie esperaba una pandemia. Con todo, el retail tendrá que seguir evolucionando -desde robots, digital wallets y hasta realidad aumentada- a pesar de las restricciones de movilidad y aforo que podrían estar vigentes por tiempo indeterminado en las tiendas físicas, para evitar aglomeraciones de gente y los consecuentes riesgos para la salud.

Mientras tanto, para este Black Friday -entiéndase el viernes, 27 de noviembre de 2020- la mayoría de las tiendas optarán por ofrecer descuentos online y extender las fechas de descuentos para asegurar que los consumidores obtengan los productos y los servicios deseados.

“Este año, las ventas comenzaron desde octubre”, dijo el bloguero experto en tecnología, James Lynn. “Amazon tiró su Prime Day, que normalmente es en verano, en octubre. En otros mercados y ahora en Puerto Rico, Walmart y otros están ya manejando sus ventas especiales online para ir administrando la disponibilidad de sus inventarios y evitar que se les caiga el sistema por el exceso de tráfico. Cosa que ya les ha ocurrido”.

Por ejemplo, The Mall of San Juan anunció que celebrará su sexto Blue Friday el viernes, 27 de noviembre de 2020 de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con ofertas y descuentos durante todo el fin de semana. Los clientes que visiten el centro comercial durante el fin de semana de Blue Friday tendrán la oportunidad de escoger, mientras duren, una tarjeta de regalo de $ 25 de tiendas participantes al presentar su recibo de compra de $50 en el Centro de Servicio al Cliente. Además, los primeros 100 clientes que presenten el mismo recibo de compras, recibirán adicional una tarjeta de regalo de $10 de gasolina Shell.

Algunas de sus tiendas han diseñado eventos en un horario exclusivo para sus clientes ofreciéndoles una experiencia de compras más íntima y segura. De igual forma, “este año Santa Claus estará socialmente distanciado, con mascarilla, marcando un poco el momento que vivimos, y en un área modificada donde eliminamos las áreas de contacto y con tecnología limitada. Además, se implementaron los más rigurosos protocolos de seguridad”, comentó Marnie Marquina, gerente general de The Mall of San Juan.

Marquina explicó que todas las visitas para la foto con Santa Claus serán por reservación y cita previa. Para más información, accede a themallofsanjuan.com/santasacademy.

Por su parte, Plaza Las Américas y Plaza Caribe, en Ponce, abrirán en horario especial de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. “Puede ser que las tiendas ancla -como Macy’s, Sears, JC Penney o Marshall’s- tengan un horario distinto, pero nos irán informando sobre la marcha”, dijo Lorraine Vissepó, directora de Comunicaciones Corporativas de Empresas Fonalledas.

El viernes de Black Friday, aparte de las ofertas particulares de ese día en las tiendas, “los clientes que no opten por una experiencia de compras presencial, podrán hacer sus selecciones online y pasar a recoger sus compras por el curbside”, dijo Vissepó.

Por otra parte, la ejecutiva señaló que, este año, no habrá actividades artísticas en Plaza Las Américas, ni en Plaza del Caribe, mientras transcurra el Black Friday.

Santa llegó el pasado viernes 20, pero en un espectáculo virtual. Igualmente, los que deseen irse a retratar con él, sepan que se podrá hacer, siguiendo los protocolos de higiene y salubridad. Santa estará tras una pared transparente, con su trineo y al frente se ubicará la familia que se va a retratar. Y para el público que quiera disfrutar de las “caídas de nieve”, tendrá que hacer reservaciones a través de la aplicación de Plaza (Plaza app) o llamar al 787-333-9999 para contestar dudas de cómo hacer el proceso”, explicó Vissepó.