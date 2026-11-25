Las ventas navideñas —como el Black Friday y el Cyber Monday— son la época del año más esperada por quienes buscan renovar sus dispositivos electrónicos, comprar regalos, darse un gustito o adquirir productos para el hogar a precios reducidos.

Sin embargo, no todos los artículos alcanzan sus mejores precios durante esta temporada.

La aplicación financiera WalletHub apunta a que el 38 % de los artículos en oferta no ofrecen ahorros reales. Mientras que el 25 % sí son rebajas genuinas.

La clave está en conocer los ciclos del mercado para así distinguir cuándo conviene comprar y cuándo sería mejor esperar.

Lo que vale la pena comprar

1. Televisores

Si estás pensando en renovar tu televisor, este Black Friday puede ser una buena oportunidad para comparar modelos y aprovechar descuentos importantes.

De acuerdo con las proyecciones de Adobe Digital Insights, que se encarga de analizar el comportamiento de los consumidores y las tendencias económicas, este año los televisores podrían alcanzar rebajas de hasta 23 % durante las Ventas del Madrugador.

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Consejo: Presta atención al número del modelo. Algunos comercios ofrecen versiones fabricadas específicamente para temporadas de descuentos que pueden tener características diferentes a las ediciones similares.

2. Juguetes

Las familias que deseen ayudar a Santa Claus o al Niño Jesús con la lista de regalos pueden aprovechar estos días.

Según la multinacional estadounidense, se estiman descuentos de hasta un 29 % durante el Black Friday, uno de los niveles más altos entre las categorías analizadas.

Consejo: buenas opciones pueden ser juegos educativos, de construcción o sensoriales, como los squishies, slimes y pelotas antiestrés.

3. Ropa y calzado

También puede ser un buen momento para renovar el clóset, ya que las proyecciones de Adobe anticipan descuentos de hasta el 23 % en ropa.

Puedes inclinarte, especialmente, por prendas básicas, calzado deportivo y artículos de marca que, normalmente, tienen precios más elevados.

Consejo: Siempre verifica las políticas de cambio y devolución, especialmente cuando compras por Internet.

4. Electrodomésticos

Si necesitas sustituir una nevera, lavadora, secadora o algún otro equipo del hogar, esta temporada puede ofrecer oportunidades interesantes, pues se proyectan rebajas de hasta un 18 %.

También vale la pena prestarle atención a los pequeños aparatos de cocina, como freidoras de aire, cafeteras y licuadoras.

Según NerdWallet, plataforma digital estadounidense que ofrece herramientas y guías para que los consumidores tomen decisiones financieras, noviembre suele ser uno de los meses más competitivos para conseguir descuentos en estos productos.

Consejo: Con los altos costos en la factura eléctrica, verifica cuánto es el consumo energético del producto.

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5. Computadoras y dispositivos electrónicos

Las laptops, tablets, cámaras, relojes inteligentes y accesorios tecnológicos también figuran entre los productos que conviene monitorear.

Adobe proyecta que las computadoras podrían alcanzar descuentos de hasta un 23 %; mientras, los electrónicos llegarían hasta un 30 %.

Consejo: Siempre verifica las especificaciones para evitar adquirir un modelo inferior al deseado.

Lo que es mejor dejar para después

Sin embargo, “hay productos que pueden tener mejores oportunidades de ahorro en otras temporadas, por lo que es importante comparar y no sentir presión por comprar todo durante el Viernes Negro”, resaltó Genesis Solivan (@cuponeandocongene), creadora de contenido especializada en cupones y ofertas.

1. Ropa de cama y artículos textiles

Aunque algunas tiendas incluyen sábanas, comforters, almohadas y toallas en sus promociones de noviembre, enero suele ser una temporada más favorable para adquirir estos productos.

NerdWallet destaca que en los white sales, a principios de año, los grandes almacenes ofrecen hasta un 50 % en esta categoría.

2. Artículos para bebés

Los coches para bebés y los car seats no necesariamente alcanzan sus mejores precios durante las ventas navideñas.

Sería en las promociones de verano —mayo, junio y julio—, que coinciden con el Prime Day de Amazon, en las que ofrecen mejores oportunidades, pues inicia la temporada ideal para pasear en cochecito.

3. Alimentos y productos gourmet

Las canastas de regalo, los chocolates especiales, las cajas de dulces, los embutidos y otros productos gourmet resultan un regalo atractivo durante las ventas navideñas, pero no necesariamente ofrecen los mayores descuentos.

Y es que los comercios no siempre tienen prisa por salir de estos artículos, ya que pueden venderlos como regalos de última hora.

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4. Productos recién lanzados

Un error frecuente es asumir que todos los productos tecnológicos tendrán descuentos excepcionales durante las ventas navideñas.

Pero lo cierto es que los nuevos modelos pueden tener rebajas limitadas. Con frecuencia, los comercios ofrecen descuentos atractivos en las generaciones anteriores.

5. Compras que no necesitas

La última categoría que conviene evitar es, precisamente, aquella que no tenías previsto comprar.

Ese sentimiento de urgencia que te hacen sentir los anuncios y las ofertas lleva a gastar más de lo planificado.

“Priorizaría los productos que realmente necesites y los artículos o promociones de temporada que solo aparecen durante el Black Friday”, puntualizó el creador de contenido Steven Vázquez (@en_modo_steven), especializado en ofertas y precios en liquidación.

Aprovechar estos días no significa comprar todo lo que tiene descuentos. La mejor estrategia consiste en identificar las categorías con mayores oportunidades de ahorro y tener paciencia.