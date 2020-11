Cada año, a partir del mes de noviembre, la temporada festiva comienza a tomar impulso. Sin embargo, es un hecho que la pandemia del COVID-19 modificará los hábitos que distinguen a los consumidores durante este período para reducir el contagio con esta enfermedad.

De acuerdo con Think Google, un sitio en el que se pueden ver estudios, casos de éxito y herramientas recomendadas por el gigante de las búsquedas, con el progreso del COVID-19, los hábitos de compra de los consumidores, así como la manera de acercarse a estos, se ha transformado. A su vez, esto ha permitido que diversas herramientas y maneras de acceder a los productos de consumo hayan alcanzado un mayor auge. Entre estas se encuentran no solo la compra en línea, sino también el recogido en la acera (curbside pickup), la entrega al hogar (home delivery) y hasta la compra en línea con recogido en la tienda (pick up), las cuales se han convertido, para muchos, en sus maneras predilectas de comprar en estos tiempos de pandemia.

Sin embargo, aunque el famoso Black Friday, o Viernes Negro, no se cancelará, debes estar atento a las indicaciones oficiales del Gobierno, así como a las reglas de los comercios para manejar el flujo de compradores, pues, este año, ante la amenaza del COVID-19, no habrá cabida para los tumultos de personas en espera de los especiales desde el amanecer. De hecho, muchos comercios han optado por tener disponibles especiales antes del famoso día de compras y, más importante, están apostando a seguir meticulosamente las medidas de higiene y prevención. Por ello, para que te vayas preparando, a continuación, te brindamos algunos consejos súper útiles para que la experiencia sea segura.

¿Qué debes tomar en cuenta para proteger tu salud?

Primero, debes conocer que existen diversos factores que contribuyen al riesgo de contagio y propagación del COVID-19, sobre todo, en este momento en el cual se observa un alarmante repunte de casos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) detallan en sus guías que, en esta temporada, debes estar atento a lo siguiente:

Niveles de COVID-19 en la comunidad: Si hay niveles altos o los casos de COVID-19 en tu comunidad o cerca de esta, esto incrementa el riesgo de infección y propagación entre los asistentes.

Lugar: Considera que los espacios interiores y con poca ventilación tienen un mayor riesgo de exposición.

Duración: Mientras más tiempo te encuentres en el lugar, más aumenta tu riesgo. Si no se siguen las medidas de distanciamiento y de uso correcto de mascarilla, el riesgo incrementa aún más.

Cantidad de personas: Está comprobado que la aglomeración de personas supone un riesgo de contagio mayor. Si este es el caso, debes mantener al menos 6 pies de distancia, usar la mascarilla, lavarte las manos frecuentemente y usar desinfectante de manos con al menos 60 % de alcohol entre una lavada de manos y otra.

Comportamiento de las personas: Observa a los demás consumidores, ¿están manteniendo el distanciamiento? ¿Usan su mascarilla correctamente?

Medidas del local que visitas: ¿Qué medidas están tomando los locales que vas a visitar? ¿Te sientes cómodo con estas medidas? ¿Ofrecen, al menos, desinfectante de manos al entrar al negocio? ¿Desinfectan las áreas de las cajas registradoras entre cliente y cliente? ¿Están los empleados atentos a los clientes que no siguen los protocolos de prevención impuestos y toman acción si alguien no lo hace? ¿Siguen los empleados las medidas de distanciamiento e higiene?

Todos estos elementos en conjunto suman o restan a tu nivel de riesgo. Recuerda que el riesgo no es solo para ti, aunque vayas a comprar solo, sino también para tu familia.

¿Qué más puedes hacer?

Prepara una lista de compras e identifica de antemano la disponibilidad de los productos.

Busca las páginas web y las aplicaciones de tus comercios favoritos.

Aprovecha las ventajas del recogido en la acera o la entrega gratuita a tu hogar.

Apoya el comercio local y acude a mercados libres para hacer tus compras.

Lo que no debes olvidar

Según los CDC, no debes olvidar:

Que, en términos generales, cuanto más cercana y prolongada sea la interacción con otras personas, más alto es el riesgo de propagación del COVID-19 .

. Que, si decides hacer tus compras en persona, debes seguir las medidas de prevención (lavarte las manos, usar la mascarilla, desinfectarte las manos, no tocarte la cara y considerar vacunarte contra la influenza) en todo momento.

Que debes prepararte para mantener al mínimo tu tiempo en los comercios.

Que debes tener los siguientes artículos a la mano siempre que salgas: una mascarilla (ten otras a la mano para que te la puedas cambiar, en caso de ser necesario); pañuelos desechables y un desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.

Al cierre de esta edición, la apertura de los comercios en horas de la medianoche del Viernes Negro no será permitida y estos deberán limitar la entrada de personas al 30 % de la capacidad de acomodo que tenga la tienda o el centro comercial.

Pero, lo más importante, es utilizar tu sentido común para cuidarte.