Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
SuplementosCarreras con Futuro
Suscriptores
PRESENTADO POR
Carreras con Futuro
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

EDP University amplía su oferta técnica

Las clases comienzan en marzo

22 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Si deseas especializarte en Masaje Clínico Integral, visita EDP University en Hato Rey o Humacao. (Shutterstock)

EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud.

Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:

Estética Integral:

(49 créditos)

Prepara al alumno con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndole desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico.

El egresado estará preparado para poder insertarse en el campo laboral de la estética profesional.

(Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí)

Geriátrico con énfasis en el Manejo de Condiciones de Salud Mental:

(26 créditos)

Prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas sobre el cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia.

(Disponible en las seis unidades académicas)

Masaje Clínico Integral:

(47 créditos)

Cuenta con un enfoque a nivel clínico para poder trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento según las necesidades del cliente.

(Disponible en Hato Rey y Humacao)

Técnico Quirúrgico:

(41 créditos)

Incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados posoperatorios.

(Disponible en Manatí y Caguas)

EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases comienzan en marzo. Hay ayudas económicas disponibles, si cualificas.

Para recibir orientación detallada, escribe al WhatsApp 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 ) o accede a edpuniversity.edu. SABER ES PODER

Tags
SuplementoBrandStudioCarreras con Futuro
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
jueves, 22 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: