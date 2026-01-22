EDP University amplía su oferta técnica
Las clases comienzan en marzo
22 de enero de 2026 - 12:00 AM
EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud.
Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:
(49 créditos)
Prepara al alumno con los conocimientos educativos en los tratamientos faciales y corporales, permitiéndole desarrollar sus destrezas utilizando técnicas, equipo, productos orgánicos y convencionales. Integra la depilación y el embellecimiento de las manos y los pies con un componente holístico.
El egresado estará preparado para poder insertarse en el campo laboral de la estética profesional.
(Disponible en Hato Rey, San Sebastián y Manatí)
(26 créditos)
Prepara al estudiante para desempeñarse en tareas básicas sobre el cuidado de adultos mayores con trastornos mentales, que incluyen higiene, alimentación, medicación, ambulación, recreación, prevención de caídas y accidentes y descanso, proveyendo el bienestar físico, mental y espiritual del paciente y su familia.
(Disponible en las seis unidades académicas)
(47 créditos)
Cuenta con un enfoque a nivel clínico para poder trabajar con diversas patologías y desarrollar planes de tratamiento según las necesidades del cliente.
(Disponible en Hato Rey y Humacao)
(41 créditos)
Incluye experiencias en el área de la asepsia quirúrgica, suministros estériles, instrumentación quirúrgica, cirugía y especialidades y un enfoque en cirugía estética y sus cuidados posoperatorios.
(Disponible en Manatí y Caguas)
EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases comienzan en marzo. Hay ayudas económicas disponibles, si cualificas.
Para recibir orientación detallada, escribe al WhatsApp 787-593-1375 (https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 ) o accede a edpuniversity.edu. SABER ES PODER
