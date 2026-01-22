Opinión
En la UPR, “somos tu Universidad”

Es el espacio donde se forman profesionales comprometidos con la excelencia

22 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La UPR ha formado, por más de un siglo, a profesionales que hoy se destacan en la ciencia, la ingeniería, la salud, la agricultura, la educación, el arte y la innovación. (Shutterstock)

Elegir una carrera es decidir el rumbo de tu vida. Elegir la Universidad de Puerto Rico (UPR) es apostar por la excelencia académica, el prestigio y un futuro con oportunidades reales.

La UPR es la institución que, por generaciones, ha marcado el estándar de la educación superior en el país.

Como el primer centro docente y la universidad con la oferta académica más amplia, la UPR ha formado, por más de un siglo, a profesionales que hoy se destacan en la ciencia, la ingeniería, la salud, la agricultura, la educación, el arte y la innovación.

Su reconocimiento se sostiene en la calidad de su facultad, la solidez de sus programas y una tradición de investigación que impulsa el conocimiento y el desarrollo.

Ante un mundo cada vez más competitivo que demanda preparación rigurosa, la UPR responde con programas de alto nivel, experiencias prácticas y conexiones reales con industrias locales e internacionales. Aquí, la educación no se queda en la teoría: se transforma en destrezas, liderazgo y experiencias profesionales.

La UPR es una experiencia universitaria completa que integra cultura, deporte, arte, investigación y desarrollo del liderazgo.

La institución de educación superior es el espacio donde se forman profesionales comprometidos con la excelencia.

La UPR se describe como “tu Universidad y la mejor opción para tu futuro”. Solicita ahora en https://admisiones.upr.edu/

