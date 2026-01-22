Opinión
En ruta a celebrar su 80 aniversario, ICPR Junior College te prepara para una carrera con oportunidades 2026

La matrícula ha sido extendida hasta el 7 de febrero de 2026

22 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
ICPR Junior College ha reforzado su oferta académica con una amplia variedad de programas en carreras con alta demanda laboral. (Shutterstock)

Con el comienzo de un nuevo año llegan también nuevas oportunidades para crecer, aprender y dar ese paso decisivo hacia la carrera profesional que tanto deseas. Sin embargo, surge la gran pregunta: ¿qué estudiar y hacia dónde dirigirte? En un mundo lleno de posibilidades, ICPR Junior College se convierte en el lugar ideal para encaminar tu futuro laboral.

De cara a celebrar su 80 aniversario y con una sólida trayectoria en el desarrollo educativo en Puerto Rico, ICPR Junior College ha reforzado su oferta académica con una amplia variedad de programas en carreras con alta demanda laboral, en los campos de Salud, Belleza, Educación, Gastronomía, Administración de Empresas, Tecnología, Seguridad y su nueva escuela de Salud Animal. Además, cuenta con modalidades de estudio presencial, híbrida y en línea, que se adaptan a las necesidades de los estudiantes.

“Desde nuestros inicios, en 1946, en ICPR Junior College creemos firmemente que la educación es la clave para abrir puertas hacia esas carreras con futuro que están transformando el mundo. Por eso hemos dedicado grandes esfuerzos a fortalecer nuestros programas y ofrecer las herramientas que nuestros estudiantes necesitan. Nuestra facultad está comprometida en desarrollar las destrezas que te llevarán a convertirte en un profesional competitivo y listo para integrarte al campo laboral. Este es el momento perfecto para invertir en ti, prepararte bien y construir el futuro profesional que deseas. El éxito se trabaja, y estamos aquí para acompañarte en cada paso que ayude a transformar tu vida.”, afirmó la Dra. Olga E. Rivera Velazco, presidenta y CEO.

¡Aún estás a tiempo para comenzar a trazar tu futuro! La matrícula ha sido extendida hasta el 7 de febrero de 2026.

Para información, visita los recintos en Arecibo, Bayamón, Hato Rey, Manatí y Mayagüez. Llama al 1-877-751-ICPR (4277) o accede a www.icprjc.edu.

