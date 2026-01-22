Enero: un mes perfecto para iniciar estudios universitarios

Son muchas las metas que suelen trazarse cuando inicia un año, ya que la motivación de un nuevo comienzo suele impulsar todos esos planes para llevarlos a la realidad. Es así como el comenzar una carrera universitaria, retomar los estudios o realizar cambios de carrera, puede acomodarse dentro de esa lista de prioridades y ser esa nueva meta para este 2026.

Si bien es cierto que el ámbito educativo tiene su inicio particular durante el mes de agosto y su culminación en mayo, la Dra. Nelissa Domínguez, consejera profesional licenciada, indicó que enero es un periodo idóneo, ya sea para realizar estos ajustes claves o para iniciar una carrera universitaria.

“Entre las resoluciones de nuevo año queremos cambios dependiendo de cada etapa de la vida y enero es un buen momento: es un reinicio. Definitivamente, ese mes es perfecto para decidir estudiar algo nuevo, prepararse o hacer un cambio en su vida, no tan solo en lo personal sino en lo profesional. Eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones y a tener una mejor preparación”, indicó la experta.

Aquí algunas de las razones por las que iniciar estudios en el mes de enero no es una idea descabellada sino una estrategia para avanzar en tu propósito.

1. Tiempo de renovación

Enero, a lo mejor emocionalmente puede estar cargado, pero también es un momento de renovación. Es un mes en que uno se “resetea” (reinicia). Así que, viendo que nuestros pensamientos y emociones las queremos renovar o queremos mejorar cosas, decisiones o momentos del año anterior, estudiar siempre va a ser una renovación a nuestra mente, a nuestra vida laboral, ya que puede dar pie a un cambio o a un ascenso. Así que, enero es perfecto para retomar estudios o aprender algo nuevo.

2. Semestre más corto

Este semestre de enero a mayo es corto por todos los días feriados como la Semana Santa y demás, y esto puede ser un factor porque los que deseen estudiar pueden comenzar a adelantar algún curso, organizar su tiempo e iniciar esa meta de aprender algo nuevo. Es una oportunidad para no atrasarse, es un buen momento para adelantar o para no perder el tiempo.

3. Espacio para orientación

Como las universidades no empiezan temprano en el mes, sino más a finales de enero, hay un espacio de tiempo ideal para buscar esa orientación directamente con cada institución. Las respectivas oficinas de admisiones de las instituciones están disponibles para ayudar a los estudiantes en su gestión de matrícula y las universidades van a tener ofertas para que los estudiantes puedan entrar en enero. Lo más importante es tomar esa decisión informada.

4. Bienestar emocional

Iniciar el año con una nueva meta educativa es beneficioso porque siempre comenzar con algo fresco va a ayudar en el aspecto holístico, tanto en lo mental como en lo emocional. Quizás hay personas que lo hacen por una necesidad financiera, porque les va a traer una ayuda a su carrera y eso también tiene un impacto en su bienestar emocional. Definitivamente, el inicio del año natural es un buen tiempo para decidirse a aprender algo nuevo y estudiar siempre va a ser una buena opción.

5. Motivación

Típicamente, el mes de enero es el momento donde todo el mundo está trabajando con sus metas, con lo que quieren lograr. Así que, es un buen momento para definir propósitos, establecer metas claras, poder identificar las fortalezas y los intereses. Debemos establecer metas claras, tener unas prioridades bien organizadas, ya sea para retomar hábitos de lectura o aprender algo nuevo.

6. Retomar planes

Las personas que hayan querido comenzar en agosto y no pudieron por razones personales o económicas, definitivamente, en enero, hay disponibilidad de fondos económicos para poder estudiar. Aquellos que lo vayan a hacer por primera vez deben llevar su transcripción, aquellos que hayan dejado de estudiar deben llevar un progreso académico del año anterior para que se puedan enfocar o reenfocar en esa carrera que desean estudiar. En enero puede haber menos saturación porque muchos estudiantes empiezan en agosto. Así que, aquellos a quienes se les haya pasado el tiempo para ingresar en agosto, es un buen momento para aprovecharlo.

7. Diversidad de modalidades

Así como en el primer semestre de agosto, en enero pueden optar por una variedad de modalidades, dependiendo de las ofertas académicas. Pueden estudiar en modalidad híbrida, completamente en línea o presencial, eso va a depender de lo que el estudiante necesite, de su estilo de vida, del propósito que se haya propuesto para este año y de la oferta de cada institución.

8. Oportunidad de cambios

Los estudiantes que buscan una transferencia, ya sea por alguna razón como movilidad o que no era lo que esperaban, es importante que tengan esa claridad académica y ocupacional para hacer ese cambio. Para esa gestión, deben llevar su GPA (Grade Point Average), los cursos que han tomado y pueden trabajar el proceso de transferencia. La universidad va a evaluar su transcripción de créditos para ver el proceso de convalidación de créditos, que dependerá de cada programa. Además, deben saber que, tanto los estudiantes que van a comenzar como los que van a transferirse, deben trabajar la FAFSA para ese término, que es enero, y para la institución.

Consejos que no fallan

Investiga los requisitos de estudio.

Conoce la fecha de comienzo del semestre.

Explora el tiempo de esa secuencia curricular que interesas.

Prepárate económicamente, porque siempre la FAFSA hay que hacerla con un tiempo adicional.

Ten claro tu propósito de por qué vas a estudiar.

Establece metas realistas de acuerdo con la carrera que elijas, ya sea corta o larga.

Crea tus rutinas y hábitos de estudio para tener éxito académico.