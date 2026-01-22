Opinión
Escuela de Medicina San Juan Bautista: centro integrado de educación en salud

Forma a profesionales de la salud con excelencia y compromiso

22 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
El doctor Wilson R. Veras Tavárez, decano de Ciencias Biomédicas, maneja, junto con los estudiantes, una de las Anatomage Table con las que cuenta la Escuela de Medicina —herramienta digital de última generación que permite el estudio interactivo del cuerpo humano. (Suministrada)

La Escuela de Medicina San Juan Bautista, como centro educativo integrado, está enfocada en atender la salud de la comunidad, la realización de investigaciones sobre la medicina comunitaria traslacional y en proveer al país médicos graduados y otros profesionales de la salud que respondan a las necesidades de las poblaciones marginadas.

La institución ofrece varios programas académicos, como son Medicina, Maestría en Salud Pública, Bachillerato en Ciencias en Enfermería, LPN-to-BSN Track —un programa académico a manera de puente de enfermería práctica a enfermería con bachillerato—, y Doctorado en Enfermería con especialidad en Nurse Practitioner en Cuidado Primario de Pacientes Adulto-Gerontológico. Además, cuenta con la División de Educación Continua.

Estos programas se enriquecen entre sí por su continua interacción, por las múltiples investigaciones científicas y clínicas que se realizan y por el Centro Salud y Justicia de Puerto Rico —un programa adscrito a la Escuela de Medicina que provee servicios clínicos forenses comprensivos y está centrado en las víctimas de violencia sexual.

La Escuela de Medicina mantiene un dinámico programa de Medicina Comunitaria que busca promover una cultura de participación social en todos sus programas, mediante la creación de espacios para el aprendizaje, la investigación, el servicio, la educación interprofesional y el refuerzo de la diversidad y la inclusión.

En su Unidad de Investigación Clínica se realizan investigaciones en el área de tratamientos y servicios de salud, que aportan al futuro de la medicina, tanto a nivel local como internacional.

Para información sobre los programas, matrícula y ayudas económicas, llama al 787-743-3038 o 787-704-9266, o visita su Casa Abierta el sábado, 31 de enero de 2026, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. También, puedes acceder a SanJuanBautista.Edu.

