SuplementosCarreras con Futuro
Suscriptores
Carreras con Futuro
Contenido publicitario (pagado)
Presentado por una organización o persona que paga al sitio de noticias por colocarlo; no es periodismo imparcial.

Universidad de Puerto Rico en Humacao: con oferta de programas académicos únicos en el sistema UPR y en Puerto Rico

La solicitud de admisión para el próximo año académico estará disponible hasta el 23 de enero

22 de enero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La UPRH celebrará el evento “Conoce el Nido” el sábado 28 de marzo de 2026, una oportunidad para que los futuros universitarios conozcan la vida académica, los servicios y las experiencias que ofrece la institución. (Shutterstock)

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) es una de las principales instituciones académicas del país y una opción sólida para quienes buscan una educación universitaria pública, accesible y de excelencia.

Como parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico, la institución se distingue por su compromiso con la formación integral del estudiantado y con el desarrollo social y económico de Puerto Rico.

Uno de sus grandes distintivos es su oferta de programas académicos únicos en el sistema UPR y en Puerto Rico. Carreras como Ciencias Sociales con Investigación Acción Social, Estudios de Puerto Rico y el Caribe, Educación en Inglés con concentración en Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma (K–12), Biología Marina Costanera, Manejo de Vida Silvestre y Ciencia de Datos, responden a los retos actuales desde una perspectiva interdisciplinaria, científica y socialmente comprometida.

A la par, la institución ha ampliado el acceso a la educación universitaria mediante programas en línea, como Comercio Internacional y Educación Elemental con concentración en Nivel Primario y Educación Especial, permitiendo mayor flexibilidad a los estudiantes.

Con una facultad altamente cualificada y un ambiente universitario que fomenta el pensamiento crítico, la investigación y la vida estudiantil, la UPRH continúa fortaleciendo sus esfuerzos de orientación y reclutamiento. Como parte de estas iniciativas, celebrará el evento “Conoce el Nido” el sábado 28 de marzo de 2026, una oportunidad para que los futuros universitarios conozcan la vida académica, los servicios y las experiencias que ofrece la institución.

La solicitud de admisión para el próximo año académico estará disponible hasta el 23 de enero.

Más información y acceso a la solicitud en admisiones.upr.edu.

SuplementoBrandStudioCarreras con Futuro
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
