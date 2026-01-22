Universidad de Puerto Rico en Humacao: con oferta de programas académicos únicos en el sistema UPR y en Puerto Rico

La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) es una de las principales instituciones académicas del país y una opción sólida para quienes buscan una educación universitaria pública, accesible y de excelencia.

Como parte del sistema de la Universidad de Puerto Rico, la institución se distingue por su compromiso con la formación integral del estudiantado y con el desarrollo social y económico de Puerto Rico.

Uno de sus grandes distintivos es su oferta de programas académicos únicos en el sistema UPR y en Puerto Rico. Carreras como Ciencias Sociales con Investigación Acción Social, Estudios de Puerto Rico y el Caribe, Educación en Inglés con concentración en Enseñanza del Inglés como Segundo Idioma (K–12), Biología Marina Costanera, Manejo de Vida Silvestre y Ciencia de Datos, responden a los retos actuales desde una perspectiva interdisciplinaria, científica y socialmente comprometida.

A la par, la institución ha ampliado el acceso a la educación universitaria mediante programas en línea, como Comercio Internacional y Educación Elemental con concentración en Nivel Primario y Educación Especial, permitiendo mayor flexibilidad a los estudiantes.

Con una facultad altamente cualificada y un ambiente universitario que fomenta el pensamiento crítico, la investigación y la vida estudiantil, la UPRH continúa fortaleciendo sus esfuerzos de orientación y reclutamiento. Como parte de estas iniciativas, celebrará el evento “Conoce el Nido” el sábado 28 de marzo de 2026, una oportunidad para que los futuros universitarios conozcan la vida académica, los servicios y las experiencias que ofrece la institución.

La solicitud de admisión para el próximo año académico estará disponible hasta el 23 de enero.