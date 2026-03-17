Apasionada de la estética se prepara en EDP University

Con las fluctuaciones en las prioridades en el empleo de una clase trabajadora emergente, cada vez son más los jóvenes que procuran las carreras cortas como mecanismo de inserción al mercado laboral. Estos ven en ellas una opción más rápida, más flexible y de menor inversión en comparación con los currículos de los títulos universitarios a cuatro años u otros programas educativos afines.

Para la madre y aspirante al Certificado Técnico en Estética Integral de EDP University, Rose Rosa Mártir, la posibilidad de cursar una carrera corta en una disciplina que le apasiona y que, a la vez, le permitiera estar presente para cuidar a su bebé recién nacida, fue una gran motivación en su decisión de emprender esta nueva gesta profesional.

“Me encanta el campo de la belleza y la estética… cuando yo salgo de un procedimiento me siento regia, nueva, viva y [yo] quisiera hacer sentir así también a otras personas cuando van a la estética y se atienden conmigo”, acertó la joven de 29 años.

PUBLICIDAD

Rose vio en este certificado un gran potencial de rendimiento a futuro en un campo rentable y de alta demanda en la isla. En su caso, la estudiante oriunda de San Sebastián, anticipó la oportunidad de implementar todo el conocimiento técnico que espera adquirir durante el transcurso de su educación para ejercer en una clínica estética a modo de práctica y, eventualmente, abrir su propio negocio.

“Tendría que practicar primero y aprender de otras personas y técnicas si me dan la oportunidad… pero la idea es poco a poco ir creciendo para abrir mi propia estética en un futuro”, auguró la estudiante, quien comenzó el curso a comienzos del mes corriente.

Así como Rose, la matrícula de estudiantes procurando grados asociados o certificados técnicos como alternativa viable de desarrollo y crecimiento profesional ha aumentado hasta en un 22 % desde el 2024 en Puerto Rico, según datos de EDP University.

La joven y futura profesional de la estética se sintió atraída por la oferta académica robusta y la diversidad de cursos que comprende esta certificación por lo que se unió a la primera clase de este programa novel que abrió sus puertas a 12 estudiantes en marzo de 2026. “Mi decisión de matricularme vino porque me encantaron los cursos, desde la estética médica, la aromaterapia, el aprender técnicas faciales y todo lo relacionado a la patología de la piel… Esto me va a ayudar y lo podré combinar bien con otras profesiones”, explicó Rose quien analiza otras carreras del área de la salud, como la enfermería, para complementar su formación profesional.

PUBLICIDAD

Por lo pronto, Rose celebra la calidad del personal docente el cual, sostuvo, “son personas que motivan muchísimo, tienen clases dinámicas y he aprendido mucho en los pocos días que llevo tomando clases”. A estos efectos, la joven de San Sebastián instó a todas las personas interesadas en la industria a considerar esta carrera como un oficio que invita a la participación igual de mujeres y hombres, pues “aunque el campo de la estética es dominado por las mujeres, los hombres pueden y deben unirse… [quisiera] que se sientan cómodos participando de este mundo que tiene mucho que ofrecer”, acertó.

Por último, Rose alentó un cambio de óptica en relación a las carreras cortas, exhortando mayor apertura a su potencial real como vía de desarrollo y empresarismo.

La alumna instó a las personas interesadas en emprender este tipo de dirección profesional a “no limitarse… no por ser un grado técnico significa que esto los va a detener [en su futuro], ni dificultar la posibilidad de generar dinero o de hacer negocios, ni de crecer como personas o empresarios”, sostuvo resaltando la importancia de mantenerse proactivo y con buena actitud , pues “hay que mantenerse positivo para lograr nuestras metas. Para cada problema hay mil soluciones”, dijo.

El diseño curricular del Certificado Técnico en Estética Integral de EDP University comprende áreas como aromaterapia, anatomía y fisiología humana, química cosmética, técnicas de depilación, exfoliaciones, tratamientos corporales, electroestética, emprendimiento y mucho más.

Para más información sobre este y otros currículos de la institución, visita su página web en https://edpuniversity.edu/