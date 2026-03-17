Atenas University DMLH posiciona su oferta académica en carreras cortas del área de la salud

Como parte de su compromiso continuo con la educación especializada en el área de la salud, Atenas University Dr. María Luisa Hernández continúa posicionando su oferta académica de carreras cortas, brindando oportunidades de formación accesibles para quienes desean integrarse con rapidez y preparación al campo laboral.

Entre los programas académicos disponibles se encuentran Técnico Quirúrgico, Técnico de Farmacia y Técnico de Emergencias Médicas Básico, áreas fundamentales dentro del sistema de salud que requieren profesionales capacitados para apoyar la labor clínica, farmacéutica y de respuesta a emergencias.

Estos programas están diseñados para ofrecer una formación enfocada en el desarrollo de destrezas prácticas y conocimientos aplicados, alineados con las necesidades actuales del sector de la salud en Puerto Rico.

Uno de los elementos que distingue la experiencia educativa en Atenas University es la oportunidad que tienen los estudiantes de prepararse en el primer Hospital Simulado de Puerto Rico, un espacio académico innovador donde practican en escenarios con un entorno interprofesional que fortalece las habilidades de comunicación y trabajo en equipo, necesarias para una buena atención al paciente.

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Con esta oferta académica y las demás que incluye programas hasta maestrías, Atenas University continúa fortaleciendo su misión de preparar profesionales comprometidos con el servicio, la excelencia y la salud de las comunidades.