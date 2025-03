Carrera corta vs. tradicional: ¿Qué debes elegir?

“Usualmente, son personas que sí tienen el deseo de estudiar y mejorar, pero no están dispuestos a hacerlo por cuatro años, así que hay que definir el interés de ese estudiante, pero, a su vez, la necesidad de traer un ingreso a la casa. Me iría por la parte de la necesidad porque ellos van a ver un retorno de inversión un poquito antes. Suele ser más económico, no hay que dedicarle cuatro años o más y le permite trabajar en lo que estudiaron más temprano”, señaló Domínguez.

“Hay que reconocer y validar ese deseo de estudiar. Aunque la persona estudie una carrera corta, está bien porque no todo el mundo nació para un doctorado y no todo el mundo tiene que hacerlo. Asistir a una escuela graduada no es un predictor de éxito; un predictor de éxito es amar lo que haces, sentirte seguro de lo que estás trabajando y no sentirte obligado a estudiar. Eso te da más felicidad que hacer una carrera”, comentó la experta.