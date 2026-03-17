EDP University amplía su oferta técnica
Está diseñada para responder a la demanda del mercado laboral
17 de marzo de 2026 - 8:27 AM
17 de marzo de 2026 - 8:27 AM
EDP University cuenta con una sólida trayectoria académica y ahora te brinda la oportunidad de impulsar tu carrera con certificados técnicos diseñados para integrarte a la industria de la salud. Conoce su oferta, para adentrarte con rapidez en el mercado laboral:
EDP University tiene unidades académicas en Hato Rey, San Sebastián, Manatí, Humacao, Villalba y Caguas. Las clases inician el lunes, 4 de mayo.
Para información, escribe al WhatsApp 787′-593-1375 https://wa.me/message/NZWE3OCJN5DNB1 o edpuniversity.edu. SABER ES PODER
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