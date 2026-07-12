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El diagnóstico como infraestructura invisible del sistema de salud

Optimiza la toma de decisiones, reduce costos y mejora la experiencia del paciente

12 de julio de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
Detrás de cada muestra procesada existe un paciente, una familia y un equipo que dependen de información clínica confiable para actuar. (Shutterstock)

En un sistema de salud cada vez más complejo, los administradores enfrentan decisiones que impactan los costos, el acceso, la calidad, el cumplimiento, la experiencia del paciente y la sostenibilidad institucional. Para decidir mejor, necesitan información clínica confiable, oportuna y bien interpretada.

El diagnóstico es una infraestructura invisible: muchas veces ocurre fuera de la vista del paciente, pero sostiene decisiones esenciales como iniciar tratamientos, coordinar servicios, autorizar altas, manejar riesgos y dar seguimiento a enfermedades complejas o crónicas.

Desde esa perspectiva, el laboratorio clínico y la patología no son servicios aislados, sino aliados estratégicos de la operación de salud. Su integración con equipos médicos y administrativos puede apoyar mejores tiempos de respuesta, continuidad de cuidado, prevención y uso responsable de recursos.

En HRPLabs reconocen que detrás de cada muestra hay una persona, una familia y un equipo que necesitan respuestas para actuar. Por ello, elogian al CASS por promover el liderazgo necesario para construir un sistema más eficiente, integrado y humano.

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Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
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