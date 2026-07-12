Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
12 de julio de 2026
81°Bruma
SuplementosColegio de Administradores de Servicios de Salud
Suscriptores
PRESENTADO POR
Colegio de Administradores de Servicios de Salud
Patrocinado
Una organización o alguien pagó para patrocinar el contenido, pero no lo revisó ni aprobó.

Redefiniendo las readmisiones: atención que genera valor

Conoce los resultados del Programa de Reducción de Readmisiones Hospitalarias

12 de julio de 2026 - 12:00 AM

Por René R. Rivera González
Al frente, de izquierda a derecha: Ing. Oscar Misla Villalba, presidente; Ing. Noris Torres Santiago, vicepresidenta; René Rivera González, coordinador de servicios de salud; y otros recursos de CIRACET. (Suministrada)

Tras salir del hospital, muchos pacientes y cuidadores enfrentan dudas, citas que coordinar, falta de información y barreras que comprometen su recuperación. Un porcentaje significativo regresa al hospital durante los 30 días posteriores al alta. Esta realidad, conocida como readmisión hospitalaria, es uno de los desafíos más urgentes para nuestro sistema de salud.

Durante la XXXVII Convención Anual del CASS, se presentaron los resultados de un programa desarrollado por CIRACET, a través de su Care Coordination and Collaboration Center (C4), para reducir las readmisiones hospitalarias. La metodología utiliza un sistema digital de coordinación de cuidado clínico (PC3) y la puntuación LACE para evaluar el riesgo de readmisión, considerando la duración de la hospitalización, uso previo de servicios de emergencia, gravedad de la admisión y afecciones preexistentes. Según esta puntuación, se clasifica a los pacientes y se asigna un protocolo de seguimiento durante los treinta días posteriores al alta, con la meta principal de que el paciente vea a su médico primario en los primeros siete días.

Los datos revelan un patrón crucial: el 50 % de las readmisiones ocurren en los primeros diez días y más del 20 % en los primeros cuatro días posteriores al alta. Por esto, el programa concentra sus intervenciones más críticas en esa etapa inicial, cuando el paciente es más vulnerable.

El impacto fue significativo: 20 % de reducción en las readmisiones de 30 días, mediante el seguimiento coordinado de 844 pacientes, de los cuales el 67 % tiene 65 años o más. La proyección de reducción de gastos directos anuales fue de $500,000. Sin duda, este modelo de coordinación representa una oportunidad estratégica para generar ahorros y mejorar la atención al paciente.

También se evaluaron otros beneficios de calidad y servicio al paciente. El 95 % expresó sentirse muy satisfecho con el seguimiento recibido, y un 99 % afirmó que C4 les ayudó a resolver necesidades de salud inmediatas, incluyendo la coordinación de citas. Para muchos, este seguimiento representa la tranquilidad de no estar solos en los momentos de mayor vulnerabilidad.

Durante el programa se identificaron barreras y determinantes sociales como acceso limitado a terapias, citas programadas lejos de la fecha del alta, pacientes sin apoyo familiar y limitaciones económicas, entre otras. Estas causas sociales pueden impulsar readmisiones y, atenderlas con prontitud, marca la diferencia entre una recuperación exitosa y una readmisión.

La fuerza de este modelo está en la activación de un protocolo basado en riesgos y necesidades: un representante llama, escucha, orienta y conecta al paciente con los recursos que necesita. Cada contacto se convierte en una oportunidad para aportar a su pronta recuperación.

El autor es colaborador del CASS y coordinador de Servicios de Salud en CIRACET.

Tags
SuplementoBrandStudioColegio de Administradores de Servicios de Salud
BrandStudio
Este contenido fue redactado y/o producido por el equipo de Suplementos de GFR Media.
El diario de hoy
domingo, 12 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: